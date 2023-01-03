Предупредят ли украинцев в случае нового масштабного наступления ВС РФ: ответ Минобороны

По словам замминистра обороны Анны Маляр, Россия имеет несколько сценариев и принимает решения в последний момент.

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Украина готовится к любым действиям со стороны российских войск, однако было бы некорректно гарантировать, что украинцы будут предупреждены о новом масштабном наступлении оккупантов. Об этом сказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

По ее словам, это связанно с тем, что Россия имеет несколько сценариев и принимает решения в последний момент.

Журналист спросил чиновницу, возможны ли какие-либо предупреждения в случае вероятного наступления россиян, например, с севера. Однако она ответила, что "в этой ситуации не корректно говорить о предупреждении".

"Потому что у врага так же есть, как и было, несколько сценариев и они ориентируются по ситуации. Они тоже принимают решения в последние часы и те, кто их выполняет, они не знают за день до того, как, где и какие будут выполнять решения", — сказала Маляр.

Она добавила, что в Украине открыто говорят об активностях россиян на территории Беларуси и угроза на этом направлении есть.

"Они постоянно имитируют там обучение, на самом же деле мы понимаем, что это состояние готовности", — заявила представительница Минобороны.

Анна Маляр также сказала, что все должны быть готовы к любому развитию событий. Однако стоит понимать, что власти обладают информацией, а государство максимально "на сколько можно" готово.

Напомним, 2 января в ГУР рассказали, что в 2023-м РФ не намерена заканчивать войну с Украиной. Российские войска попробуют пойти в новые наступления. Украинская военная разведка ожидает волну атак на севере или востоке.

Ранее, 15 декабря, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия предпримет еще одну попытку захватить Киев. По его словам, Кремль планирует бросить на войну еще 200 тысяч мобилизированных россиян.