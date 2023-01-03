Чи попередять українців у разі нового масштабного наступу ЗС РФ: відповідь Міноборони

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, Росія має кілька сценаріїв і ухвалює рішення в останній момент.

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Україна готується до будь-яких дій з боку російських військ, проте було б некоректно гарантувати, що українців буде попереджено про новий масштабний наступ окупантів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

За її словами, це пов'язано з тим, що Росія має кілька сценаріїв та ухвалює рішення в останній момент.

Журналіст запитав чиновницю, чи можливі будь-які попередження у разі ймовірного наступу росіян, наприклад, із півночі. Однак вона відповіла, що "в цій ситуації не коректно говорити про попередження".

"Бо у ворога так само є, як і було, кілька сценаріїв і вони орієнтуються щодо ситуації. Вони теж ухвалюють рішення в останні години і ті, хто їх виконує, вони не знають за день до того, як, де і які виконуватимуть рішення", — сказала Маляр.

Вона додала, що в Україні відкрито говорять про активності росіян на території Білорусі й загроза на цьому напрямі є.

"Вони постійно імітують там навчання, насправді ми розуміємо, що це стан готовності", — заявила представниця Міноборони.

Ганна Маляр також сказала, що всі мають бути готові до будь-якого розвитку подій. Однак варто розуміти, що влада має інформацію, а держава максимально "на скільки можна" готова.

Нагадаємо, 2 січня в ГУР розповіли, що в 2023-му РФ не має наміру закінчувати війну з Україною. Російські війська спробують піти у нові наступи. Українська військова розвідка очікує на хвилю атак на півночі чи сході.

Раніше, 15 грудня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Росія здійснить ще одну спробу захопити Київ. За його словами, Кремль планує кинути на війну ще 200 тисяч мобілізованих росіян.