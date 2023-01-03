"В самом сердце города": Терехов анонсировал создание Аллеи Героев в Харькове

По словам мэра, первыми на новом объекте будут увековечены имена подполковника Олега Адамовского и основателя добробата "Фрайкор" Георгия Тарасенко. Аллею должны заложить уже весной этого года.

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Мэр Харькова заявил, что в центре города будет создана Аллея Героев для увековечивания памяти о защитниках Украины. Об этом градоначальник написал у себя в Telegram-канале.

"Идет 314-й день широкомасштабной войны, которую против Украины развязала Россия. Это время ежедневных и ежечасных подвигов наших вооруженных сил, территориальной обороны, добровольцев, волонтеров, медиков, всех украинцев! В том, что Украина выстояла и уверенно идет к своей Победе — заслуга всех нас. Но прежде это заслуга наших Военных, которые выжимают врага из Украины", — прокомментировал Терехов.

Чтобы увековечить имена защитников страны, отдавших за свободу украинского народа свою жизнь, в городе будет заложена Аллея Героев.

Терехов не назвал ее конкретного месторасположения, однако уточнил, что она будет находиться "в самом сердце Харькова".

"Ведь сердца павших героев перестали биться для того, чтобы сердце Украины и сердце Харькова не останавливались", — подчеркнул городской голова.

По словам Терехова, проектные работы уже начались, Аллею должны заложить уже весной этого года. При этом, как подчеркивает мэр, она не будет дублировать Мемориал Славы в Лесопарке [зона отдыха в Харькове].

Первыми на новом объекте будут увековечены имена героев Украины Олега Адамовского и Георгия Тарасенко.

Подполковник Олег Адамовский, cлуживший в составе 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, защищал Харьков с первых часов полномасштабной войны. Участвовал в боях в окрестностях города 24 февраля, а уже 12 марта погиб.

[ + – ] Олег Адамовский

Адамовского похоронили на территории Донецкой области, откуда он родом.

25-летний Георгий Тарасенко был основателем добровольческого батальона "Фрайкор". Он отдал свою жизнь за родной города 25 марта.

[ + – ] Георгий Тарасенко

Похоронен на территории старинного казацкого кладбища в урочище "Холодный Яр" в Черкасской области.

Напомним, 29 декабря The Washington Post опубликовал детали операции по освобождению Харьковской области. Генерал-полковник Александр Сырский начал планировать контрнаступление еще весной. Он заметил стратегическую уязвимость ВС РФ, но для ее реализации нужно было отвлечь врага ложным ударом.

В начале ноября в Харькове демонтировали бюст российского поэта Александра Пушкина. Памятник отправили "на ответственное сохранение".