"У самому серці міста": Терехов анонсував створення Алеї Героїв у Харкові

За словами мера, першими на новому об'єкті будуть увічнені імена підполковника Олега Адамовського та засновника добробату "Фрайкор" Георгія Тарасенка. Алею мають створити вже навесні цього року.

Related video

Мер Харкова заявив, що у центрі міста буде створено Алею Героїв для увічнення пам'яті про захисників України. Про це він написав у себе в Telegram-каналі.

"Йде 314-й день повномасштабної війни, яку проти України розв'язала Росія. Це час щоденних та щогодинних подвигів наших збройних сил, територіальної оборони, добровольців, волонтерів, медиків, усіх українців! У тому, що Україна вистояла та впевнено йде до своєї Перемоги — заслуга всіх нас. Але насамперед це заслуга наших Військових, які видавлюють ворога з України", — прокоментував Терехов.

Щоб увічнити імена захисників країни, які віддали за волю українського народу своє життя, у місті буде створено Алею Героїв.

Терехов не назвав її конкретного місця розташування, проте уточнив, що вона буде "в самому серці Харкова".

"Адже серця полеглих героїв перестали битися для того, щоб серце України та серце Харкова не зупинялися", — підкреслив міський голова.

За словами Терехова, проєктні роботи вже розпочалися, алею мають створити вже навесні цього року. При цьому, як наголошує мер, вона не дублюватиме Меморіал Слави у Лісопарку [зона відпочинку у Харкові].

Першими на новому об'єкті будуть увічнені імена героїв України Олега Адамовського та Георгія Тарасенка.

Підполковник Олег Адамовський, який служив у складі 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, захищав Харків з першої години повномасштабної війни. Брав участь у боях на околицях міста 24 лютого, а вже 12 березня загинув.

[ + – ] Олег Адамовський

Адамовського поховали на території Донецької області, звідки він родом.

25-річний Георгій Тарасенко був засновником добровольчого батальйону "Фрайкор". Він віддав своє життя за рідне місто 25 березня.

[ + – ] Георгій Тарасенко

Похований на території старовинного козацького цвинтаря в урочищі "Холодний Яр" на Черкащині.

Нагадаємо, 29 грудня The Washington Post опублікував деталі операції зі звільнення Харківської області. Генерал-полковник Олександр Сирський почав планувати контрнаступ ще навесні. Він помітив стратегічну вразливість ЗС РФ, але для її реалізації потрібно було відволікти ворога хибним ударом.

На початку листопада в Харкові демонтували бюст російського поета Олександра Пушкіна. Пам'ятник відправили "на відповідальне збереження".