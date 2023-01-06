Самолет короля. Как выглядел первый в мире золотой VIP-лайнер Саудовской Аравии

В эпоху, когда винтовые самолеты все еще господствовали в небе, оставаясь основным средством передвижения даже для глав государств, позолоченный De Havilland Comet 4C приковывал к себе все взгляды, где бы он ни приземлялся. Самолет принадлежал Саудовской королевской авиакомпании и использовался королем Аль Саидом.

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После того, как мы рассказали вам о самом уродливом в мире президентском самолете, настало время представить полную противоположность безвкусному Ил-62 президента Гамбии Джамме. Любители авиации наверняка уже догадались, что речь пойдет о величественном De Havilland Comet 4C Саудовской королевской авиакомпании, которым пользовался король Сауд бин Абдулазиз Аль Сауд.

Это золотисто-зелено-белое воздушное судно с пышно украшенной VIP-кабиной, отделанной золотом, стало первым в мире реактивным самолетом представительского класса. К сожалению, красота самолета продержалась недолго: смертельная авария в Альпах в 1963 году оборвала его великолепную историю.

Фокус перевел текст Стейна Митцера и Юста Олиманса о действительно роскошном самолете Саудовской королевской авиакомпании, предназначенном для путешествий короля Аль Сауда.

В эпоху, когда винтовые самолеты все еще господствовали в небе, оставаясь основным средством передвижения даже для глав государств, позолоченный De Havilland Comet 4C (SA-R-7) приковывал к себе все взгляды, где бы он ни приземлялся. Тем не менее, покупка этого самолета Саудовской королевской авиакомпанией было любопытным решением, поскольку до этого момента в Саудовской Аравии не было ни одного самолета подобного типа. На тот момент национальная авиакомпания только что получила два совершенно новых Boeing 720B (уменьшенная версия вездесущего Boeing 707), став четвертой авиакомпанией на Ближнем Востоке, использующей реактивные пассажирские самолеты. Дальность полета Comet 4C и Boeing 720 была примерно одинаковой: около 5500 км.

О внутреннем убранстве Comet 4C короля Аль Сауда известно немного и, к сожалению, не сохранилось ни одной фотографии интерьера. Известно лишь, что самолет был оснащен богато украшенной VIP-кабиной для личного пользования короля Аль Сауда. Это была самая тихая зона самолета, расположенная прямо перед четырьмя реактивными двигателями Rolls-Royce Avon. Средняя и задняя части герметичного салона предназначались для свиты короля – здесь же, вероятно, находились и туалеты, оснащенные золотой фурнитурой!

[ + – ] Цветовой профиль Comet 4C Саудовской Аравии. Обратите внимание на раннюю версию флага Саудовской Аравии справа, на котором изображены два меча вместо одного

Британский de Havilland Comet был первым в мире коммерческим реактивным авиалайнером, дебютировавшим в 1952 году. Однако уже через год эксплуатации произошла катастрофа: три Comet потерпели разрушение в полете, вызванное разрушением конструкции в результате усталости металла и перенапряжения планера. Модель сняли с эксплуатации до тех пор, пока не было найдено решение. "Комету" пришлось существенно переработать, что принесло компании ценный опыт в создании реактивных самолетов, но ценой потери преимущества перед другими производителями самолетов, которые быстро применили этот опыт в своих собственных проектах реактивных лайнеров (Boeing 707 и DC-8).

Процесс редизайна в конечном итоге завершился созданием значительно улучшенного Comet 4, который дебютировал в 1958 году и оставался в эксплуатации как пассажирский самолет до 1981 года, а также использовался в качестве опытной платформы до 1997 года. Comet 4 стал основой для морского патрульного самолета (MPA) Hawker Siddeley Nimrod, который оставался на вооружении Королевских ВВС до 2011 года, более чем через 60 лет после первого полета Comet! Носовая часть и дизайн кабины Comet унаследовал французский реактивный авиалайнер Sud Aviation Caravelle. Хотя "Комета" незаслуженно так и не стала коммерчески успешным самолетом, нельзя отрицать, что она оказала глубокое влияние на развитие реактивных авиалайнеров.

[ + – ] Изящные линии Comet можно оценить на примере этого французского самолета UAT Comet 1A. Обратите внимание на квадратные окна, которые заменили на овальные после того, как было обнаружено, что область вокруг окон вызывает значительные нагрузки на планер самолета

Саудовская королевская авиакомпания стала единственным оператором Comet (4C) в качестве VIP-самолета. Увы, самолет оказался таким же неудачливым, как и ранние "Кометы", разбившись всего через год после первого полета.

Королевский Comet, совершавший полет из Женевы в Ниццу, врезался в склон Монте Матто в Итальянских Альпах на высоте 2700 м. Самолет полностью разрушился, убив 18 человек, находившихся на борту (включая десять членов Дома Сауда, кроме короля, которого в тот момент не было на борту). Обломки самолета и по сей день остаются на вершине, служа постоянным напоминанием о трагедии, произошедшей здесь 60 лет назад.

[ + – ] Обломки самолета De Havilland Comet 4C (SA-R-7) в итальянских Альпах

Обломки самолета Comet 4C короля Аль Сауда – не единственное оставшееся напоминание о нем: ливреи многих современных правительственных самолетов Саудовской Аравии ведут родословную от Comet 4C начала 1960-х годов. Саудовская Аравия известна яркой окраской своих гражданских и военных самолетов. Пожалуй, одной из самых красивых (по крайней мере, по мнению авторов) является ливрея, использовавшаяся Saudia (Saudi Arabian Airlines) в 1980-х и 1990-х годах. Ее заменили на новую ливрею преимущественно песочного цвета, но старый вариант до сих пор можно увидеть на специально украшенном Boeing 777-300ER.

[ + – ] Саудовский правительственный VIP Boeing BBJ 787-8 Dreamliner

В наши дни, когда парк VIP-лайнеров состоит в основном из Boeing и Airbus, историю первого королевского самолета Саудовской Аравии легко забыть. De Havilland Comet 4C разбился всего через год после своего первого полета, но его ошеломительная ливрея (и, разумеется, позолоченный интерьер) продолжают жить в его наследнике 60 лет спустя.

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