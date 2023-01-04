Основатель "группы Вагнера" Пригожин сообщил о смерти военкора Кирилла Романовского (видео)

Романовский работал в издании "РИА ФАН", которое связывают с Евгением Пригожиным. Он ездил на Донбасс, в Сирию, Ирак, Турцию и стал известным после скандала со смертью российских журналистов в ЦАР.

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Основатель российской военной группировки "группа Вагнера" Евгений Пригожин сообщил о смерти российского военного корреспондента Кирилла Романовского. Соответсвующее видеообращение Пригожина опубликовал журналист с сирийскими корнями Джума Аббас на своей странице в Telegram.

Романовский работал в издании "РИА ФАН", которое связывают с главой "группы Вагнера". Пригожин не стал уточнять детали его гибели, поэтому причина и дата смерти военкора неизвестны.

"Кирилл Романовский величайший военкор, мой товарищ, который сделал очень много для нашей страны. Я соболезную его близким, родственникам, всем его друзьям", — сказал он.

Что известно о Кирилле Романовском?

Кирилл Романовский стал известен после истории с убийством российских журналистов в ЦАР. Военкор Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев погибли в конце июля 2018-го неподалеку от населенного пункта Сибю в ЦАР. Рядом с ними нашли изрешеченную пулями машину, на которой они передвигались по стране.

Романовский готовил поездку и дал контакт "фиксера Мартина", с которым журналисты так и не встретились, но возил их рекомендованный им водитель.

По поручению "РИА ФАН" он работал на Донбассе, в Сирии, Ираке и Турции.

Напомним, 28 октября в Крыму погибла журналистка холдинга "Россия сегодня" Светлана Бабаева. Ее случайно застрелили во время занятия военно-спортивной стрельбой. С 2019 года она руководила региональным подразделением медиахолдинга в оккупированном Симферополе.

21 октября в Херсоне погиб российский пропагандист Олег Клоков. В украинском центре массовых коммуникаций отмечали что он был членом спецслужб РФ, поэтому и был уничтожен вместе с бойцами ВС РФ.