Засновник "групи Вагнера" Пригожин повідомив про смерть воєнкору Кирила Романовського (відео)
Романовський працював у виданні "РИА ФАН", яке пов'язують із Євгеном Пригожиним. Він їздив у Донбас, Сирію, Ірак, Туреччину і став відомим після скандалу зі смертю російських журналістів у ЦАР.
Засновник російського військового угрупування "група Вагнера" Євген Пригожин повідомив про смерть російського військового кореспондента Кирила Романовського. Відповідне відеозвернення Пригожина опублікував журналіст із сирійським корінням Джума Аббас на своїй сторінці в Telegram.
Романовський працював у виданні "РИА ФАН", яке пов'язують із головою "групи Вагнера". Пригожин не уточнював деталі його загибелі, тому причина і дата смерті воєнкору невідомі.
"Кирило Романовський найбільший воєнкор, мій товариш, який зробив дуже багато для нашої країни. Я співчуваю його близьким, родичам, усім його друзям", — сказав він.
Що відомо про Кирила Романовського?
Кирило Романовський став відомий після історії із вбивством російських журналістів у ЦАР. Воєнкор Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко та режисер Олександр Расторгуєв загинули наприкінці липня 2018-го неподалік населеного пункту Сібю до ЦАР. Поруч із ними знайшли посічену кулями машину, якою вони пересувалися країною.
Романовський готував поїздку і дав контакт "фіксера Мартіна", з яким журналісти так і не зустрілися, але возив їх водій, якого він рекомендував.
За дорученням "РИА ФАН" він працював у Донбасі, Сирії, Іраку та Туреччині.
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