Засновник "групи Вагнера" Пригожин повідомив про смерть воєнкору Кирила Романовського (відео)

Романовський працював у виданні "РИА ФАН", яке пов'язують із Євгеном Пригожиним. Він їздив у Донбас, Сирію, Ірак, Туреччину і став відомим після скандалу зі смертю російських журналістів у ЦАР.

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Засновник російського військового угрупування "група Вагнера" Євген Пригожин повідомив про смерть російського військового кореспондента Кирила Романовського. Відповідне відеозвернення Пригожина опублікував журналіст із сирійським корінням Джума Аббас на своїй сторінці в Telegram.

Романовський працював у виданні "РИА ФАН", яке пов'язують із головою "групи Вагнера". Пригожин не уточнював деталі його загибелі, тому причина і дата смерті воєнкору невідомі.

"Кирило Романовський найбільший воєнкор, мій товариш, який зробив дуже багато для нашої країни. Я співчуваю його близьким, родичам, усім його друзям", — сказав він.

Що відомо про Кирила Романовського?

Кирило Романовський став відомий після історії із вбивством російських журналістів у ЦАР. Воєнкор Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко та режисер Олександр Расторгуєв загинули наприкінці липня 2018-го неподалік населеного пункту Сібю до ЦАР. Поруч із ними знайшли посічену кулями машину, якою вони пересувалися країною.

Романовський готував поїздку і дав контакт "фіксера Мартіна", з яким журналісти так і не зустрілися, але возив їх водій, якого він рекомендував.

За дорученням "РИА ФАН" він працював у Донбасі, Сирії, Іраку та Туреччині.

Нагадаємо, 28 жовтня у Криму загинула журналістка холдингу "Росія сьогодні" Світлана Бабаєва. Її випадково застрелили під час заняття військово-спортивною стріляниною. З 2019 року вона керувала регіональним підрозділом медіахолдингу в окупованому Сімферополі.

21 жовтня у Херсоні загинув російський пропагандист Олег Клоков. В українському центрі масових комунікацій зазначали, що він був членом спецслужб РФ, тому і був знищений разом із бійцями ЗС РФ.