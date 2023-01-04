Сделка на $1,4 млрд: Польша первой в Европе закупила американские танки "Абрамс"

Вооруженные силы Польши получат 116 танков "Абрамс" с соответствующим оборудованием и логистикой. Поставки запланированы с этого года.

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Варшава и Вашингтон заключили соглашение на поставку танков Abrams, таким образом Польша стала первым союзником Соединенных Штатов в Европе, которому поставят эти танки. Об этом сообщает Sky News.

Сделка оценивается в 1,4 млрд долларов.

В общей сложности Вооруженные силы Польши получат 116 танков M1A1 Abrams с соответствующим оборудованием и логистикой. Поставки запланированы с этого года.

В прошлом году США также согласовали поставки 250 модернизированных танков M1A2 Abrams, которые передадут Польше в период 2025-2026 гг.

Это решение направлено на усиление обороноспособности Польши и укрепление военного сотрудничества с США.

Характеристики танка Abrams

Abrams — основной боевой танк армии США, который серийно выпускается американским ВПК с 1980 года. Эта система производства Chrysler Defense находится на вооружении армий Египта, Австралии, Марокко, Тайваня и некоторых ближневосточных стран.

В "Абрамс" реализован целый ряд новаторских решений, в том числе компьютерная система управления огнем и раздельное хранение боезапаса. Танк обладает высокой скорострельностью — до 10-12 выстрелов в минуту, оснащен современной электроникой и средствами наблюдения.

Напомним, что в МИДе Германии заявили о необходимости продолжения поставок вооружений Украине, поскольку Путин думает только об уничтожении соседней страны. Глава немецкого МИДа Анналена Бербок считает, что в этом году следует укреплять общеевропейское единство.

Напомним, что в сбитом иранском дроне-камикадзе были найдены детали более десяти американских компаний. По данным журналистов, Иран и РФ создают подставные компании, чтобы закупать оборудование и обходить санкции.

Ранее Фокус сообщал, что немецкая БМП Puma не выдержала испытаний боевыми условиями. Сломались все 18 машин, участвовавшие в декабрьских учениях.