Угода на $1,4 млрд: Польща першою в Європі закупила американські танки "Абрамс"

Збройні сили Польщі отримають 116 танків "Абрамс" із відповідним обладнанням і логістикою. Постачання заплановано з цього року.

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Варшава та Вашингтон уклали угоду на постачання танків Abrams, так Польща стала першим союзником Сполучених Штатів у Європі, якій поставлять ці танки. Про це повідомляє Sky News.

Угода оцінюється в 1,4 млрд доларів.

Загалом Збройні сили Польщі отримають 116 танків M1A1 Abrams із відповідним обладнанням і логістикою. Постачання заплановані з цього року.

Минулого року США також погодили постачання 250 модернізованих танків M1A2 Abrams, які передадуть Польщі у період 2025-2026 років.

Це рішення спрямоване на посилення обороноздатності Польщі та зміцнення військової співпраці зі США.

Нагадаємо, що в МЗС Німеччини заявили про необхідність продовження постачання озброєнь Україні, оскільки Путін думає лише про знищення сусідньої країни. Глава німецького МЗС Анналена Бербок вважає, що цьогоріч варто зміцнювати загальноєвропейську єдність.

Нагадаємо, що в збитому іранському дроні-камікадзе було знайдено деталі понад десять американських компаній. За даними журналістів, Іран та РФ створюють підставні компанії, щоб закуповувати обладнання та обходити санкції.

Раніше Фокус повідомляв, що німецька БМП Puma не витримала випробувань бойовими умовами. Зламалися всі 18 машин, які брали участь у грудневих навчаннях.