ВС РФ ударили по Курахово в Донецкой области, повреждена теплосеть, — ОП

В результате обстрела оккупантов в домах у мирных жителей повреждены окна и крыши.

Related video

В среду, 4 января, российские военные атаковали город Курахово в Покровском районе Донецкой области и повредили теплосеть. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем официальном Телеграм-канале.

"Оккупанты ударили по частному сектору города", — сообщил Тимошенко.

По его словам, в результате атаки российских военных были повреждены окна, кровля и фасады частных домов.

Кроме того из строя вышла теплосеть.

Заметим, что мирные жители остались в поврежденных домах и без центрального теплоснабжения накануне значительного похолодания. Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на 5 января в Донецкой области столбики термометра покажут 0…-2 градуса. Также на протяжении суток в регионе ожидаются мокрый снег и дожди.

Кирилл Тимошенко также добавил, что сегодня, несмотря на новую атаку ВС РФ по жилым кварталам города, удалось избежать жертв и раненых.

Напомним, что 4 января украинские пограничники пошли в контратаку после неудачного штурма ВС РФ в Бахмуте. В ГПСУ рассказали, что армия РФ под прикрытием артиллерии попыталась захватить одну из передовых позиций ВСУ, однако их штурм провалился. В результате чего 9 оккупантов было уничтожено.

Фокус также писал о том, как украинцам подготовиться к новому наступлению, которое планирует Россия. Ведь информация о подготовке ВС РФ к еще одному наступлению уже посеяла панические настроения среди некоторых граждан.