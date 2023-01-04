ЗС РФ вдарили по Кураховому на Донеччині, пошкоджено тепломережу, — ОП

Внаслідок обстрілу окупантів у будинках в мирних жителів пошкоджено вікна та дахи.

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У середу, 4 січня, російські військові атакували місто Курахове у Покровському районі Донецької області та пошкодили тепломережу. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у своєму офіційному Телеграм-каналі.

"Окупанти вдарили по приватному сектору міста", — повідомив Тимошенко.

За його словами, внаслідок атаки російських військових було пошкоджено вікна, покрівлю та фасади приватних будинків.

Крім того, з ладу вийшла тепломережа.

Зауважимо, що мирні мешканці залишилися у пошкоджених будинках і без центрального теплопостачання напередодні значного похолодання. Згідно з прогнозами синоптиків, у ніч на 5 січня на Донеччині стовпчики термометра покажуть 0…-2 градуси. Також протягом доби у регіоні очікуються мокрий сніг та дощі.

Кирило Тимошенко також додав, що сьогодні, незважаючи на нову атаку ЗС РФ по житлових кварталах міста, вдалося уникнути жертв та поранених.

Нагадаємо, що 4 січня українські прикордонники пішли у контратаку після невдалого штурму ЗС РФ у Бахмуті. У ДПСУ розповіли, що армія РФ під прикриттям артилерії спробувала захопити одну з передових позицій ЗСУ, проте їхній штурм провалився. Внаслідок чого 9 окупантів було знищено.

Фокус також писав про те, як українцям підготуватися до нового наступу, який планує Росія. Адже інформація щодо підготовки ЗС РФ до ще одного наступу вже посіяла панічні настрої серед деяких громадян.