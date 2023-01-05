Выдавал людям дрова: во время обстрела Запорожской области погиб работник сельсовета, — ОВА

Россияне утром 5 января ударили по Орехову и Степногорску. В результате вражеской атаки двое людей погибло, еще трое ранены.

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Российские войска утром 5 января обстреляли город Орехов и село Приморское в Степногорской громаде Запорожской области. Об этом у себя в соцсетях сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

"Многострадальные города Орехов и Степногорск снова под плотным артиллерийским обстрелом врага. Горят и разрушаются здания, уничтожается наше культурное достояние", — прокомментировал глава ОВА.

По словам Старуха, в результате обстрела Приморского там погибло два человека, еще трое ранены.

[ + – ] Последствия обстрела в Запорожской области

Один погибший и один раненый являются работниками местного сельсовета. В момент российской атаки они как раз ехали выдавать дрова жителям населенного пункта.

Глава ОВА также опубликовал фотографии с разрушениями в Запорожской области в результате обстрела.

[ + – ] Разрушения в доме в результате обстрела

Напомним, в среду, 4 января, российские военные атаковали город Курахово в Покровском районе Донецкой области и повредили теплосеть. В результате атаки также оказались повреждены окна, кровля и фасады частных домов.

Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк 4 января сообщила, что ВС РФ могут устроить массированный ракетный удар по Украине в канун православного Рождества.