Видавав людям дрова: під час обстрілу Запорізької області загинув працівник сільради, — ОВА
Росіяни вранці 5 січня вдарили по Оріхову та Степногірську. Внаслідок ворожої атаки двоє людей загинуло, ще троє поранено.
Російські війська вранці 5 січня обстріляли місто Оріхів і село Приморське у Степногірській громаді Запорізької області. Про це у себе в соцмережах повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.
"Багатостраждальні міста Оріхів та Степногірськ знову під щільним артилерійським обстрілом ворога. Горять та руйнуються будівлі, нищиться наше культурне надбання", — прокоментував глава ОВА.
За словами Старуха, внаслідок обстрілу Приморського там загинуло двоє людей, ще троє поранені.
Один загиблий та один поранений є працівниками місцевої сільради. На момент російської атаки вони якраз їхали видавати дрова мешканцям населеного пункту.
Глава ОВА також опублікував фото з руйнуваннями у Запорізькій області внаслідок обстрілу.
Нагадаємо, у середу, 4 січня, російські військові атакували місто Курахове в Покровському районі Донецької області та пошкодили тепломережу. Внаслідок атаки також були пошкоджені вікна, покрівля та фасади приватних будинків.
Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк 4 січня повідомила, що ЗС РФ можуть влаштувати масований ракетний удар по Україні напередодні православного Різдва.