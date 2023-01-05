Видавав людям дрова: під час обстрілу Запорізької області загинув працівник сільради, — ОВА

Росіяни вранці 5 січня вдарили по Оріхову та Степногірську. Внаслідок ворожої атаки двоє людей загинуло, ще троє поранено.

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Російські війська вранці 5 січня обстріляли місто Оріхів і село Приморське у Степногірській громаді Запорізької області. Про це у себе в соцмережах повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Багатостраждальні міста Оріхів та Степногірськ знову під щільним артилерійським обстрілом ворога. Горять та руйнуються будівлі, нищиться наше культурне надбання", — прокоментував глава ОВА.

За словами Старуха, внаслідок обстрілу Приморського там загинуло двоє людей, ще троє поранені.

[ + – ] Наслідки обстрілу в Запорізькій області

Один загиблий та один поранений є працівниками місцевої сільради. На момент російської атаки вони якраз їхали видавати дрова мешканцям населеного пункту.

Глава ОВА також опублікував фото з руйнуваннями у Запорізькій області внаслідок обстрілу.

[ + – ] Руйнування в будинку внаслідок обстрілу

Нагадаємо, у середу, 4 січня, російські військові атакували місто Курахове в Покровському районі Донецької області та пошкодили тепломережу. Внаслідок атаки також були пошкоджені вікна, покрівля та фасади приватних будинків.

Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк 4 січня повідомила, що ЗС РФ можуть влаштувати масований ракетний удар по Україні напередодні православного Різдва.