Тату со свастикой и ряд убийств: СМИ показали, кого из зэков-"вагнеровцев" помиловал Пригожин

Журналисты идентифицировали нескольких рецидивистов из "Группы Вагнера", отсидевших сроки за разбои, грабежи, убийства и распространение наркотиков.

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Российские журналисты идентифицировали часть наемников из "Группы Вагнера", которые были помилованы Евгением Пригожиным. Об этом говорится в расследовании проекта "Важные истории".

Речь идет о тех "вагнеровцах", которые 4 января были публично помилованы Евгением Пригожиным после завершения 6-месячного контракта.

Александр Суетов, 34 года — разбой с применением оружия

Александр был осужден в 2020 году на 10 лет за серию вооруженных налетов на ювелирные магазины в Санкт-Петербурге. Фемида доказала, что обвиняемый со своей бандой ограбил 6 точек, а суммарный ущерб составил свыше 6 млн рублей.

[ + – ] Зэк Александр Суетов, воевавший в "Группе Вагнера"

Денис Кинев, 41 год — кражи, разбой и убийство

Денис является рецидивистом. Первую судимость заработал в 1999 году за кражу, после чего последовало еще несколько уголовных дел, среди которых — убийство. В 2011 году приговорен к 17 годам колонии за ряд вооруженных нападений.

[ + – ] Зэк Денис Кинев, воевавший в "Группе Вагнера"

Дмитрий Каравайчик, 39 лет — организация нарколаборатории и сбыт наркотиков

Ветеринар из Петербурга в 2019 году был осужден на 17 лет за производство и сбыт амфетамина. 16-летний срок также получила его жена. Сам Дмитрий в суде утверждал, что наркотики ему якобы подбросили, а торговал он ʼимитацией запрещенных веществʼ.

[ + – ] Зэк Дмитрий Каравайчик, воевавший в "Группе Вагнера"

Анатолий Сальмин, 34 года — оставление воинской части, кражи, угон, убийство

Анатолий имел 4 судимости, а самая тяжелая его статья — убийство, за которое в 2011 году его приговорили к 9,5 годам лишения свободы. В 2021 году он был повторно приговорен к 2,5 годам за кражу пылесоса, микроволновки и стиральной машины.

[ + – ] Зэк Анатолий Сальми, воевавший в "Группе Вагнера"

Александр Никитин, 34 года — кражи и разбой

Первые кражи и разбои Александр совершал, будучи учеником 5-го класса. В 2018 году он находился в федеральном розыске РФ за ограбление магазина и был арестован. По информации журналистов, за всю жизнь Александр мог совершить не менее 10 преступлений.

[ + – ] Зэк Александр Никитин, воевавший в "Группе Вагнера"

Отметим, что несколькими днями ранее росСМИ опубликовали сюжет с участием владельца "Группы Вагнера" Евгением Пригожиным, во время которого "повар Путина" публично помиловал наемников и разрешил им вернуться в Россию.

Институт изучения войны ISW в отчете от 5 января предположил, что владелец "Группы Вагнера" Евгений Пригожин присвоил себе полномочия президента РФ Владимира Путина, когда решил публично помиловать зэков-наемников.