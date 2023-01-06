Тату со свастикой и ряд убийств: СМИ показали, кого из зэков-"вагнеровцев" помиловал Пригожин
Журналисты идентифицировали нескольких рецидивистов из "Группы Вагнера", отсидевших сроки за разбои, грабежи, убийства и распространение наркотиков.
Российские журналисты идентифицировали часть наемников из "Группы Вагнера", которые были помилованы Евгением Пригожиным. Об этом говорится в расследовании проекта "Важные истории".
Речь идет о тех "вагнеровцах", которые 4 января были публично помилованы Евгением Пригожиным после завершения 6-месячного контракта.
Александр Суетов, 34 года — разбой с применением оружия
Александр был осужден в 2020 году на 10 лет за серию вооруженных налетов на ювелирные магазины в Санкт-Петербурге. Фемида доказала, что обвиняемый со своей бандой ограбил 6 точек, а суммарный ущерб составил свыше 6 млн рублей.
Денис Кинев, 41 год — кражи, разбой и убийство
Денис является рецидивистом. Первую судимость заработал в 1999 году за кражу, после чего последовало еще несколько уголовных дел, среди которых — убийство. В 2011 году приговорен к 17 годам колонии за ряд вооруженных нападений.
Дмитрий Каравайчик, 39 лет — организация нарколаборатории и сбыт наркотиков
Ветеринар из Петербурга в 2019 году был осужден на 17 лет за производство и сбыт амфетамина. 16-летний срок также получила его жена. Сам Дмитрий в суде утверждал, что наркотики ему якобы подбросили, а торговал он ʼимитацией запрещенных веществʼ.
Анатолий Сальмин, 34 года — оставление воинской части, кражи, угон, убийство
Анатолий имел 4 судимости, а самая тяжелая его статья — убийство, за которое в 2011 году его приговорили к 9,5 годам лишения свободы. В 2021 году он был повторно приговорен к 2,5 годам за кражу пылесоса, микроволновки и стиральной машины.
Александр Никитин, 34 года — кражи и разбой
Первые кражи и разбои Александр совершал, будучи учеником 5-го класса. В 2018 году он находился в федеральном розыске РФ за ограбление магазина и был арестован. По информации журналистов, за всю жизнь Александр мог совершить не менее 10 преступлений.
Отметим, что несколькими днями ранее росСМИ опубликовали сюжет с участием владельца "Группы Вагнера" Евгением Пригожиным, во время которого "повар Путина" публично помиловал наемников и разрешил им вернуться в Россию.
Институт изучения войны ISW в отчете от 5 января предположил, что владелец "Группы Вагнера" Евгений Пригожин присвоил себе полномочия президента РФ Владимира Путина, когда решил публично помиловать зэков-наемников.