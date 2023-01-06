Тату зі свастикою та низка вбивств: ЗМІ показали, кого з зеків-"вагнерівців" помилував Пригожин
Журналісти ідентифікували кількох рецидивістів із "Групи Вагнера", які відсиділи терміни за розбої, грабежі, вбивства та розповсюдження наркотиків.
Російські журналісти ідентифікували частину найманців з "Групи Вагнера", які помилували Євген Пригожин. Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Важливі історії".
Йдеться про тих "вагнерівців", які 4 січня були публічно помилувані Євгеном Пригожиним після завершення 6-місячного контракту.
Олександр Суєтов, 34 роки — розбій із застосуванням зброї
Олександра засуджено у 2020 році на 10 років за серію збройних нальотів на ювелірні магазини в Санкт-Петербурзі. Феміда довела, що обвинувачений зі своєю бандою пограбував 6 крапок, а сумарні збитки становили понад 6 млн рублів.
Денис Киньов, 41 рік — крадіжки, розбій та вбивство
Денис є рецидивістом. Першу судимість отримав 1999 року за крадіжку, після чого було ще кілька кримінальних справ, серед яких — вбивство. У 2011 році засуджений до 17 років колонії за низку збройних нападів.
Дмитро Каравайчик, 39 років — організація нарколабораторії та збут наркотиків
Ветеринар з Петербурга у 2019 році був засуджений на 17 років за виробництво та збут амфетаміну. 16-річний термін також одержала його дружина. Сам Дмитро у суді стверджував, що наркотики йому нібито підкинули, а торгував він «імітацією заборонених речовин».
Анатолій Сальмін, 34 роки — залишення військової частини, крадіжки, викрадення, вбивство
Анатолій мав 4 судимості, а найважча його стаття — вбивство, за яке у 2011 році його засудили до 9,5 років позбавлення волі. У 2021 році він був повторно засуджений до 2,5 років за крадіжку пилососа, мікрохвильової печі та пральної машини.
Олександр Нікітін, 34 роки — крадіжки та розбій
Перші крадіжки та розбої Олександр робив, будучи учнем 5-го класу. У 2018 році він перебував у федеральному розшуку РФ за пограбування магазину та був заарештований. За інформацією журналістів, за все життя Олександр міг скоїти щонайменше 10 злочинів.
Зазначимо, що декількома днями раніше росЗМІ опублікували сюжет за участю власника "Групи Вагнера" Євгеном Пригожиним, під час якого "кухар Путіна" публічно помилував найманців і дозволив їм повернутися до Росії.
Інститут вивчення війни ISW у звіті від 5 січня припустив, що власник "Групи Вагнера" Євген Пригожин надав собі повноваження президента РФ Володимира Путіна, коли вирішив публічно помилувати зеків-найманців.