Тату зі свастикою та низка вбивств: ЗМІ показали, кого з зеків-"вагнерівців" помилував Пригожин

Журналісти ідентифікували кількох рецидивістів із "Групи Вагнера", які відсиділи терміни за розбої, грабежі, вбивства та розповсюдження наркотиків.

Related video

Російські журналісти ідентифікували частину найманців з "Групи Вагнера", які помилували Євген Пригожин. Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Важливі історії".

Йдеться про тих "вагнерівців", які 4 січня були публічно помилувані Євгеном Пригожиним після завершення 6-місячного контракту.

Олександр Суєтов, 34 роки — розбій із застосуванням зброї

Олександра засуджено у 2020 році на 10 років за серію збройних нальотів на ювелірні магазини в Санкт-Петербурзі. Феміда довела, що обвинувачений зі своєю бандою пограбував 6 крапок, а сумарні збитки становили понад 6 млн рублів.

[ + – ] Зек Олександр Суєтов, який воював у "Групі Вагнера"

Денис Киньов, 41 рік — крадіжки, розбій та вбивство

Денис є рецидивістом. Першу судимість отримав 1999 року за крадіжку, після чого було ще кілька кримінальних справ, серед яких — вбивство. У 2011 році засуджений до 17 років колонії за низку збройних нападів.

[ + – ] Зек Денис Киньов, який воював у "Групі Вагнера"

Дмитро Каравайчик, 39 років — організація нарколабораторії та збут наркотиків

Ветеринар з Петербурга у 2019 році був засуджений на 17 років за виробництво та збут амфетаміну. 16-річний термін також одержала його дружина. Сам Дмитро у суді стверджував, що наркотики йому нібито підкинули, а торгував він «імітацією заборонених речовин».

[ + – ] Зек Дмитро Каравайчик, який воював у "Групі Вагнера"

Анатолій Сальмін, 34 роки — залишення військової частини, крадіжки, викрадення, вбивство

Анатолій мав 4 судимості, а найважча його стаття — вбивство, за яке у 2011 році його засудили до 9,5 років позбавлення волі. У 2021 році він був повторно засуджений до 2,5 років за крадіжку пилососа, мікрохвильової печі та пральної машини.

[ + – ] Зек Анатолій Сальмі, який воював у "Групі Вагнера"

Олександр Нікітін, 34 роки — крадіжки та розбій

Перші крадіжки та розбої Олександр робив, будучи учнем 5-го класу. У 2018 році він перебував у федеральному розшуку РФ за пограбування магазину та був заарештований. За інформацією журналістів, за все життя Олександр міг скоїти щонайменше 10 злочинів.

[ + – ] Зек Олександр Нікітін, який воював у "Групі Вагнера"

Зазначимо, що декількома днями раніше росЗМІ опублікували сюжет за участю власника "Групи Вагнера" Євгеном Пригожиним, під час якого "кухар Путіна" публічно помилував найманців і дозволив їм повернутися до Росії.

Інститут вивчення війни ISW у звіті від 5 січня припустив, що власник "Групи Вагнера" Євген Пригожин надав собі повноваження президента РФ Володимира Путіна, коли вирішив публічно помилувати зеків-найманців.