Украина отказалась обслуживать дальше ракетный комплекс РФ "Сатана" (фото)

По словам представителя Кабмина в Верховной Раде, Украина расторгла соглашение об обслуживании ракетных комплексов, подписанное с Россией 21 февраля 2006 года.

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Украина расторгла соглашение с правительством РФ по обслуживанию ракетного комплекса "Сатана". Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем официальном Телеграм-канале.

"Прекращено действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М (подписанного, — ред.) 21.02.2006 года в Москве", — написал Мельничук.

По его словам, соглашение прекращено в связи с коренным изменением обстоятельств действия подписанного документа.

Это означает, что с 6 января 2023 года Государственное предприятие "Конструкторское бюро "Южное" имени М.К. Янгеля" (главный разработчик ракетного комплекса "Сатана") и Государственное предприятие "Производственное объединение Южный машиностроительный завод О.М. Макарова" (производитель РК) больше не обслуживают стратегические ракеты, находящихся в эксплуатации Росийской Федерации.

Ракетный комплекс 15П118М "Сатана": что он собой представляет

Это советский стратегический ракетный комплекс третьего поколения с межконтинентальной баллистической ракетой 15А14 для размещения в шахтной пусковой установке.

Он предназначен для поражения всех видов целей, защищенных современными средствами противоракетной обороны в любых условиях боевого применения.

Ракетный комплекс был создан в Украине (Украинская ССР на то время) кооперацией промышленности под руководством КБ "Южное". Главные конструкторы — М. К. Янгель и В. Ф. Уткин. Система управления разработана НПО "Электроприбор" (сейчас — научно-производственное предприятие "Хартрон").

[ + – ] Ракетные комплексы "Сатана" достались современной РФ "по наследству" от СССР

Напомним, в ноябре 2022 года стало известно, что президент РФ Владимир Путин хочет провести испытание ракеты "Сатана-2". Первые летно-конструкторские испытания прошли 20 апреля 2022 года. Тогда ракета стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, чтобы доставить на полигон Кура на Камчатке учебно-боевые блоки, имитирующие ядерные заряды.

Фокус также писал о том, что в декабре 2022 года большинство украинцев выступило за восстановление ядерного статуса Украины. Впервые за 10 лет процент населения, которое поддерживает ядерный статус, превысил 50%. Также половина украинцев считает, что РФ нужно разоружить для безопасности нашей страны.