Україна відмовилася далі обслуговувати ракетний комплекс РФ "Сатана" (фото)

За словами представника Кабміну у Верховній Раді, Україна розірвала угоду про обслуговування ракетних комплексів, підписану з Росією 21 лютого 2006 року.

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Україна розірвала угоду з урядом РФ щодо обслуговування ракетного комплексу "Сатана". Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук у своєму офіційному телеграм-каналі.

"Припинено дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про продовження терміну експлуатації ракетного комплексу 15П118М (підписаного, — ред.) 21.02.2006 року в Москві", — написав Мельничук.

За його словами, угода припинена у зв'язку із докорінною зміною обставин дії підписаного документа.

Це означає, що з 6 січня 2023 року Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля" (головний розробник ракетного комплексу "Сатана") та Державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод О.М. Макарова" (виробник РК) більше обслуговують стратегічні ракети, що у експлуатації Російської Федерації.

Ракетний комплекс 15П118М "Сатана": що він являє собою

Це радянський стратегічний ракетний комплекс третього покоління з міжконтинентальною балістичною ракетою 15А14 для розміщення у шахтній пусковій установці.

Він призначений для ураження всіх видів цілей, захищених сучасними засобами протиракетної оборони у будь-яких умовах бойового застосування.

Ракетний комплекс було створено в Україні (Українська РСР на той час) кооперацією промисловості під керівництвом КБ "Південне". Головні конструктори — М. К. Янгель і В. Ф. Уткін. Система управління розроблена НВО "Електроприлад" (зараз науково-виробниче підприємство "Хартрон").

[ + – ] Ракетні комплекси "Сатана" дісталися сучасній РФ "у спадок" від СРСР

Нагадаємо, у листопаді 2022 року стало відомо, що президент РФ Володимир Путін хоче провести випробування ракети "Сатана-2". Перші льотно-конструкторські випробування відбулися 20 квітня 2022 року. Тоді ракета стартувала з космодрому Плесецьк в Архангельській області, щоб доставити на полігон Кура на Камчатці навчально-бойові блоки, що імітують ядерні заряди.

Фокус також писав про те, що у грудні 2022 року більшість українців виступили за відновлення ядерного статусу України. Вперше за 10 років відсоток населення, що підтримує ядерний статус, перевищив 50%. Також половина українців вважає, що РФ потрібно роззброїти задля безпеки нашої країни.