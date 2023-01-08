До 2026 года воинский учет женщин в Украине будет добровольным, — Минобороны (видео)

По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, сейчас на фронте находится около 5 тысяч женщин — все по собственному желанию.

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на сегодня не проводится мобилизация среди женской части населения Украины. Об этом Маляр заявила в эфире национального телемарафона.

Медицинская специальность, единственная которая подлежит мобилизации, до 2026 года не связана с обязательной постановкой на воинский учет. Все остальные профессии — только в добровольном порядке.

Упрощение системы учета сопряжено именно с вопросом постановки на воинский учет женщин.

По ее словам, те женщины, которые сейчас находятся на фронте — около 5 тысяч человек — все по собственному желанию.

"До 2026 года даже единственная специальность, которая может подлежать мобилизации (медицинская), не имеет обязательной постановки на воинский учет", — отметила замминистра.

Напомним, что Зеленский подписал закон, который не меняет норму, предусматривающую постановку на воинский учет женщин с медицинской или фармацевтической специальностью.

Ранее Фокус сообщал, что Верховная Рада утвердила добровольную постановку на воинский учет женщин. Нововведения будут распространяться на гражданок Украины с медицинской или фармацевтической специальностью.

В свою очередь, под частичную мобилизацию в РФ подпадают и женщины. В Минобороны РФ утверждают, что на войну в Украине могут направить женщин соответствующих специальностей. О каких именно профессиях идет речь, не уточняется.