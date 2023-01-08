До 2026 року військовий облік жінок в Україні буде добровільним, — Міноборони (відео)

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, зараз на фронті перебуває близько 5 тисяч жінок — все за власним бажанням.

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Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що на сьогодні не проводиться мобілізація серед жіночої частини населення України. Про це Маляр заявила в ефірі національного телемарафону.

Медична спеціальність, яка єдина підлягає мобілізації, до 2026 року не пов'язана з обов'язковою постановкою на військовий облік. Решта професій — тільки в добровільному порядку.

Спрощення системи обліку пов'язане саме із питанням постановки на військовий облік жінок.

За її словами, ті жінки, які зараз перебувають на фронті — близько 5 тисяч людей, — все за власним бажанням.

"До 2026 року навіть єдина спеціальність, яка може підлягати мобілізації (медична), не має обов'язкової постановки на військовий облік", — зазначила заступниця міністра.

Нагадаємо, що Зеленський підписав закон, який не змінює норму, яка передбачає постановку на військовий облік жінок із медичною чи фармацевтичною спеціальністю.

Раніше Фокус повідомляв, що Верховна Рада затвердила добровільну постановку на військовий облік жінок. Нововведення поширюватимуться на громадянок України з медичною чи фармацевтичною спеціальністю.

Зі свого боку, під часткову мобілізацію у РФ підпадають і жінки. У Міноборони РФ стверджують, що на війну в Україні можуть направити жінок відповідних спеціальностей. Про які саме професії йдеться, не уточнюється.