"Все будут грабить и взрывать": у Зеленского спрогнозировали печальное будущее для РФ

Невозможность ВС РФ захватить Украину, как считает советник главы ОП Михаил Подоляк, привела к разрушению культа личности Владимира Путина и его ближайшего окружения.

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В России на фоне военных неудач в Украине будут нарастать диверсионное и партизанское движения, которые могут привести к межнациональным конфликтам. Об этом 8 января в эфире национального телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, на территории РФ зафиксирован рост числа саботажей, а со временем ситуация будет только ухудшаться.

Михаил Подоляк, ссылаясь на официальную статистику МВД России, отметил, что только в приграничных с Украиной областях на 600% увеличилось количество уголовных правонарушений. Советник главы ОП спрогнозировал, что через несколько месяцев украинцы будут активно обсуждать криминогенную ситуацию в стране-агрессоре, в которой начнут процветать грабежи и мародерство.

"Гораздо больше и по всей территории страны. Таким образом, это количество саботажа будет нарастать. Все будут взрывать, грабить и мародерить. И мы с вами где-то через месяца 3-4 будем обсуждать криминальную ситуацию в России. Это будет чудесное время", — продолжил Подоляк.

Советник главы ОП в эфире телемарафона не исключил, что в РФ на фоне военных неудач также будут активно нарастать диверсионное и партизанское движения, что может привести к межнациональным конфликтам. Подоляк напомнил, что в России проживает большое количество этнических групп, которых Кремль постоянно в чем-то ограничивал.

"Например, Башкирия, Ичкерия, Ингушетия и Северная Осетия. И даже Бурятия. Все они будут иметь определенные претензии, и это постепенно нарастает", — подчеркнул Подоляк и добавил, что военные неудачи ВС РФ в Украине разрушили культ личности Владимира Путина и его ближайшего окружения.

Отметим, что в канун Нового года в России озвучили возможный сценарий ухода Владимира Путина. Экс-спичрайтер главы Кремля Аббас Галлямов не исключил, что российские элиты могут предложить президенту мирно уйти из политики и сохранить привычную жизнь.

После Нового года британские СМИ писали об ухудшении состояния здоровья Владимира Путина на фоне военных неудач ВС РФ в Украине.