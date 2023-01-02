Война в Украине подкосила Путина, ему созывали консилиум врачей, — СМИ

По данным журналистов, новогодняя ночь, которую глава РФ провел к кругу родственников и топ-соратника Николая Патрушева, была самой мрачной за все время его пребывания в Кремле.

Related video

У президента РФ Владимира Путина значительно ухудшилось состояние здоровья, из-за чего он был вынужден отменить ряд официальных мероприятий в декабре. Об этом пишет британский таблоид The Daily Mail.

По данным журналистов, из-за ухудшения состояния здоровья Владимир Путин был вынужден созвать консилиум врачей, которые и рекомендовали ему отказаться от участия в официальных мероприятиях.

Издание отмечает, что глава Кремля, который склонен к "помутнению рассудка", страдает от частых приступов головной боли. На состоянии здоровья Путина также сказывается стресс от череды военных неудач ВС РФ в Украине.

"Постоянно нервное напряжение и проблемы на фронте создали негативную среду для течения его болезней. По слухам, Путин страдает от рака, болезни Паркинсона и других заболеваний, включая шизоаффективное расстройство", — говорится в публикации издания.

Британские журналисты также ссылаются на публикацию Telegram-канала "Генерал СВР", в которой утверждается, что Владимир Путин встретил Новый год в бункере за Уральскими горами. Компанию главе Кремля якобы составили члены семьи, близкие друзья, а также секретарь Совета нацбезопасности РФ Николай Патрушев.

Инсайдеры утверждают, что Путин на мероприятии выглядел уставшим и ел исключительно диетическое пюре.

"Путин немного приободрился к полуночи по Москве и произнес "главный" тост встречая 2023 год, но уже к часу ночи 1 января он почувствовал недомогание и удалился, предложив гостям продолжить праздновать без него. К 2:00 ночи к президенту были вызваны дежурные медики, которые провели в президентских покоях около 20 минут… Это была самая грустная и мрачная встреча Нового года для президента и гостей за все время пребывания Путина на вершине власти", — сказано в публикации Telegram-канала, на которую ссылаются британские журналисты.

Отметим, что в конце декабря британские СМИ писали о том, что Владимир Путин может страдать от болезни Паркинсона, на фоне которой у главы Кремля нарушена работа опорно-двигательного аппарата.

Также в декабре британские СМИ утверждали, что Владимиру Путину предстоит перенести срочную операцию на толстой кишке.