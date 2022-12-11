Путину предстоит срочная операция на толстой кишке — СМИ

Российский президент, как утверждают британские таблоиды, нуждается в хирургическом вмешательстве якобы из-за неудачного падения с лестницы.

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Российскому президенту Владимиру Путину "необходима срочная операция на толстой кишке", после падения с лестницы, которое якобы случилось неделей ранее. Об этом сообщает таблоид Daily Star со ссылкой на неназванные источники в Кремле.

Ранее появилась информация, что 70-летний Путин упал с лестницы у себя дома и сильно ушиб копчик. Оказалось, что травма намного серьезней, чем предполагалось, так что теперь ему предстоит срочная операция на толстой кишке.

"Падение с лестницы на прошлой неделе, повлекшее за собой ушиб копчика, не осталось незамеченным и вызвало новые проблемы, не связанные напрямую с ушибом", — заявил источник.

Слухи о слабом здоровье Путина ходят уже несколько месяцев. Появлялась информация со ссылкой на инсайдеров в Кремле, что президент РФ уже давно болеет раком и из-за этого у него появились серьезные проблемы с пищеварением, из-за чего последние несколько месяцев он вынужден соблюдать диету.

Он также страдает от "приступов кашля, головокружения, нарушений сна, болей в животе и постоянной тошноты", а также от "проявления симптомов болезни Паркинсона и шизоаффективного расстройства", говорится в сообщениях.

Тем не менее, нет убедительных доказательств того, что у Путина есть все вышеперечисленные недуги и проблемы со здоровьем. Все, что касается его самочувствия – хранится в строжайшей тайне. Хоть, по слухам, во всех поездках его сопровождает группа врачей-специалистов, включая специалистов по онкологическим заболеваниям.

Впрочем, он и правда озабочен своим здоровьем. Даже на его роскошной яхте "Шехерезада" был оборудован медблок.

В мае руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Путин болен раком, а также имеет еще несколько тяжелых болезней. Однако, по его словам, "надеяться на то, что Путин завтра умрет, не стоит".

Бывший британский разведчик, офицер МИ6 Кристофер Стил заявлял, что Путин довольно серьезно болен, однако непонятно, чем именно. О том, что диктатор болел раком, заявлял и американский режиссер Оливер Стоун, ранее снявший пропагандистский фильм о Путине.

Во время выступления на открытии памятника Фиделю Кастро в Москве в конце ноября Путин выглядел опухшим и бледным, что снова породило слухи о состоянии его здоровья.