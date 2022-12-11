Путін чекає термінова операція на товстій кишці — ЗМІ

Російський президент, як стверджують британські таблоїди, потребує хірургічного втручання нібито через невдале падіння зі сходів.

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Російському президенту Володимиру Путіну "необхідна термінова операція на товстій кишці" після падіння зі сходів, яке нібито сталося тижнем раніше. Про це повідомляє таблоїд Daily Star із посиланням на неназвані джерела у Кремлі.

Раніше з'явилася інформація, що 70-річний Путін впав зі сходів у себе вдома і сильно забив копчик. Виявилося, що травма набагато серйозніша, ніж вважалося, тому тепер чекає термінова операція на товстій кишці.

"Падіння зі сходів минулого тижня, що спричинило забій копчика, не залишилося непоміченим і викликало нові проблеми, не пов'язані безпосередньо з забиттям", — заявило джерело.

Чутки про слабке здоров'я Путіна ходять уже кілька місяців. З'являлася інформація з посиланням на інсайдерів у Кремлі, що президент РФ вже давно хворіє на рак і через це у нього з'явилися серйозні проблеми із травленням, через що останні кілька місяців він змушений дотримуватися дієти.

Він також страждає від "нападів кашлю, запаморочення, порушень сну, болю в животі та постійної нудоти", а також від "прояву симптомів хвороби Паркінсона та шизоафективного розладу", йдеться в повідомленнях.

Проте немає переконливих доказів того, що Путін має всі вище перелічені недуги і проблеми зі здоров'ям. Все, що стосується його самопочуття — зберігається у найсуворішій таємниці. Хоча, за чутками, у всіх поїздках його супроводжує група лікарів-фахівців, включаючи фахівців онкологічних захворювань.

Втім, він і справді стурбований своїм здоров'ям. Навіть на його розкішній яхті "Шехерезада" було обладнано медблок.

У травні керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що Путін хворий на рак, а також має ще кілька тяжких хвороб. Однак, за його словами, "надіятися на те, що Путін завтра помре, не варто".

Колишній британський розвідник, офіцер МІ6 Крістофер Стіл заявляв, що Путін досить серйозно хворий, проте не зрозуміло, чим саме. Про те, що диктатор хворів на рак, заявляв і американський режисер Олівер Стоун, який раніше зняв пропагандистський фільм про Путіна.

Під час виступу на відкритті пам'ятника Фіделю Кастро у Москві наприкінці листопада Путін виглядав опухлим та блідим, що знову породило чутки про стан його здоров'я.