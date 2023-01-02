Війна в Україні підкосила Путіна, йому скликали консиліум лікарів, — ЗМІ

За даними журналістів, новорічна ніч, яку глава РФ провів у колі родичів та топ соратника Миколи Патрушева, була найпохмурішою за весь час його перебування у Кремлі.

Related video

У президента РФ Володимира Путіна значно погіршився стан здоров'я, через що він був змушений скасувати низку офіційних заходів у грудні. Про це пише британський таблоїд The Daily Mail.

За даними журналістів, через погіршення стану здоров'я Володимир Путін був змушений скликати консиліум лікарів, які й рекомендували йому відмовитись від участі в офіційних заходах.

Видання зазначає, що глава Кремля, який схильний до "помутніння розуму", страждає від частих нападів головного болю. На стан здоров'я Путіна також позначається стрес від низки військових невдач ЗС РФ в Україні.

"Постійна нервова напруга та проблеми на фронті створили негативне середовище для перебігу його хвороб. За чутками, Путін страждає від раку, хвороби Паркінсона та інших захворювань, включаючи шизоафективний розлад", — йдеться у публікації видання.

Британські журналісти також посилаються на публікацію Telegram-каналу "Генерал СЗР", у якій стверджується, що Володимир Путін зустрів Новий рік у бункері за Уральськими горами. Компанію очільнику Кремля нібито склали члени сім'ї, близькі друзі, а також секретар Ради нацбезпеки РФ Микола Патрушев.

Інсайдери стверджують, що Путін на заході виглядав стомленим і їв виключно дієтичне пюре.

"Путін трохи підбадьорився до опівночі по Москві і сказав "головний" тост, зустрічаючи 2023 рік, але вже до першої години ночі 1 січня він відчув нездужання і пішов, запропонувавши гостям продовжити святкувати без нього. До 2:00 ночі до президента були викликані чергові медики, які провели у президентських покоях близько 20 хвилин… Це була найсумніша та найпохмуріша зустріч Нового року для президента та гостей за весь час перебування Путіна на вершині влади", — сказано в публікації Telegram-каналу, на яку посилаються британські журналісти.

Зазначимо, що наприкінці грудня британські ЗМІ писали про те, що Володимир Путін може страждати від хвороби Паркінсона, на тлі якої у глави Кремля порушено роботу опорно-рухового апарату.

Також у грудні британські ЗМІ стверджували, що Володимир Путін має перенести термінову операцію на товстій кишці.