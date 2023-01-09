"Усе грабуватимуть і підриватимуть": у Зеленського спрогнозували сумне майбутнє для РФ

Неможливість ЗС РФ захопити Україну, як вважає радник голови ОП Михайло Подоляк, призвела до руйнування культу особи Володимира Путіна та його найближчого оточення.

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У Росії на тлі військових невдач в Україні наростатимуть диверсійні та партизанські рухи, які можуть призвести до міжнаціональних конфліктів. Про це 8 січня в ефірі національного телемарафону заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, на території РФ зафіксовано зростання кількості саботажів, а згодом ситуація лише погіршуватиметься.

Михайло Подоляк, посилаючись на офіційну статистику МВС Росії, зазначив, що лише у прикордонних з Україною областях на 600% побільшало кримінальних правопорушень. Радник голови ОП спрогнозував, що за кілька місяців українці активно обговорюватимуть криміногенну ситуацію в країні-агресорі, в якій почнуть процвітати грабунки та мародерство.

"Набагато більше і по всій території країни. Так, ця кількість саботажу наростатиме. Усе будуть підривати, грабувати і мародерити. І ми з вами десь через місяці 3-4 обговорюватимемо кримінальну ситуацію в Росії. Це буде чудовий час", — продовжив Подоляк.

Радник голови ОП в ефірі телемарафону не заперечив, що в РФ на тлі військових невдач також активно наростатимуть диверсійний і партизанський рух, що може призвести до міжнаціональних конфліктів. Подоляк нагадав, що в Росії проживає велика кількість етнічних груп, яких Кремль постійно чимось обмежував.

"Наприклад, Башкирія, Ічкерія, Інгушетія і Північна Осетія. І навіть Бурятія. Усі вони матимуть певні претензії, і це поступово наростає", — наголосив Подоляк і додав, що військові невдачі ЗС РФ в Україні зруйнували культ особи Володимира Путіна та його найближчого оточення.

Зазначимо, що напередодні Нового року в Росії озвучили можливий сценарій відходу Володимира Путіна. Ексспічрайтер глави Кремля Аббас Галлямов не заперечив, що російські еліти можуть запропонувати президентові мирно піти з політики та зберегти звичне життя.

Після Нового року британські ЗМІ писали про погіршення стану здоров'я Володимира Путіна на тлі військових невдач ЗС РФ в Україні.