Удары не закончатся никогда: РФ будет атаковать старыми советскими ракетами, — эксперт (видео)

По мнению обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, для приведения старых ракет в состояние боеготовности необходимо проводить дополнительное обслуживание. В связи с этим, чтобы нанести очередной массированный удар, россиянам потребуется около двух недель.

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Вооруженные силы РФ имеют определенный дефицит современных ракет, однако обстрелы территории Украины не прекратятся, так как для нанесения ударов противник будет использовать ракеты из огромных советских запасов. А подготовка очередного ракетного удара займет у россиян от 1,5 до 2 недель. Об этом рассказал в интервью "УНИАН" военный эксперт и обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он прокомментировал слова начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, который заявил о том, что у России запаса ракет осталось на 2-3 удара.

"Эти 2-3 раза никогда не закончатся. Поскольку в России есть производство ракет. Кирилл Буданов говорит в данном случае о том, что Россия получила достаточный запас еще со времен Советского Союза по ракетному вооружению", — сказал Коваленко.

[ + – ] Александр Коваленко о запасах российских ракет (смотреть с 5:05)

По его словам, таких ракет не десятки, а сотни, однако не все из них хранились на складах в идеальных условиях. Поэтому для использования ракет из советских запасов необходимо провести их дополнительную доработку и техническое обслуживание, что и пытается сделать противник.

"Такая ракета может взорваться во время пуска. Сейчас у них ведется работа над доработкой этих ракет — техническое обслуживание, ремонт. Боеготовых ракет действительно ограниченное количество", — пояснил эксперт.

Также Коваленко спрогнозировал периодичность нанесения ракетных ударов. По его мнению, за сутки Россия может привести в боевую готовность 5-7 советских ракет, следовательно, чтобы нанести массированный удар с прорывом противовоздушной обороны Украины потребуются от 10 до 14 дней.

В то же время эксперт отметил, что в ближайшее время ВС РФ останутся с запасом ракет на уровне собственного производства, и уже от этих реалий будет зависеть периодичность нанесения ударов. Однако в перспективе угрозы ракетных атак не уменьшатся, даже если подготовка займет не две недели, а целый месяц.

"Массированные удары, если они будут соответствовать их тактике ведения войны против Украины, продолжатся в дальнейшем. Будут исключительно расти сроки между этими массированными ударами", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж 3 января рассказал о том, что Вооруженные силы РФ запускают по территории Украины советские ракеты, которым уже по 40-50 лет, но они все чаще падают на территории России. По его мнению, это происходит из-за того, что эти боеприпасы не проходили регламентных работ на протяжении десятков лет.