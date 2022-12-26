Ищут советские снаряды для артиллерии, танков и РСЗО: Буданов указал на проблемы ВС РФ

По оценке главы военной разведки Украины, в арсенале у России осталось ракет максимум на 3 массированных удара, если залп будет интенсивностью до 75 ракет. О поставках баллистических ракет Москва пытается договориться с Тегераном.

Related video

Армия России испытывает дефицит снарядов и ищет советские боеприпасы в других странах. Об этом сказал в интервью агентству LIGA.net начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

У ВС РФ, по его словам, проблемы с боеприпасами к артиллерии, осколочно-фугасными снарядами к танкам и ракетами к реактивным системам залпового огня.

"Россияне сейчас по всему миру ищут, где приобрести снаряды калибра 122 и 152 мм, танковые осколочно-фугасные и реактивные снаряды к "Градам" и "Ураганам", – сказал глава ведомства.

Российская армия сталкивается со схожими проблемами, которые есть у ВСУ, заявил начальник ГУР.

[ + – ] Россияне испытывают дефицит ракет для РСЗО, считает Кирилл Буданов Фото: CNN

"Только мы с марта, а они – примерно с начала осени. Как у нас проблема со снарядами к артиллерии, которую мы решаем благодаря партнерам – так и у них. Как у нас начались проблемы с осколочно-фугасными снарядами к танкам – так же у них. То же касается и ракет для РСЗО", — проинформировал он.

Во многих случаях военные России получают снаряды через третьи страны, добавил глава военной разведки.

Сколько ракет у ВС РФ для массированных ударов?

В арсенале у России осталось ракет на 2-3 массированных удара, если интенсивность в залпе составит 70-75 ракет, продолжил Буданов.

"И в принципе они закончатся вообще. Если вы посмотрите на интенсивность ракетных атак России – они совершали теракты на объектах критической инфраструктуры сначала 1 раз в неделю. Затем раз в 10 дней. Потом раз в 2 недели. Сейчас еще дольше", — подчеркнул он.

Увеличение промежутка времени, по мнению Буданова, объясняется только одной проблемой — быстрым сокращением запаса ракет. Военно-промышленный комплекс России не способен покрыть то количество, которое тратит армия.

Глава ГУР отметил роль санкций, которые повлияли на производство гиперзвуковых ракет "Кинжал". К началу войны у РФ было 47 гиперзвуковых ракет, а "Искандеров" использовано более 900.

[ + – ] Санкции повлияли на производство гиперзвуковых ракет "Кинжал"

"За это время они смогли сделать несколько, пока находились запчасти. Это несерьезно. Можно пугать мир тем, что у тебя есть "Кинжал", но когда начинаешь их реально использовать – что дальше? Можешь нанести 47 ударов", — сказал он.

Глава ГУР уверен, что для РФ почти невозможно сейчас производить данный тип ракет из-за недостатка многих комплектующих в условиях антироссийских санкций.

"Они делают параллельный импорт, но это очень усложняет и увеличивает срок доставки. Некоторые комплектующие, несмотря ни на что, они так и не могут достать", — подытожил Буданов.

Напомним, что о недостатке ракет и артиллерийских снарядов у армии России говорили в Минобороны Великобритании. Из-за этого агрессор не может проводить крупные наступления в Украине, считают разведчики.

Россия, по данным СНБО Украины, ведет с Ираном переговоры о поставках ударных беспилотников и баллистических ракет. Поставка иранских ракет может принести дополнительные вызовы Украине.