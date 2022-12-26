Шукають радянські снаряди для артилерії, танків та РСЗВ: Буданов вказав на проблеми ЗС РФ

За оцінкою голови військової розвідки України, в арсеналі в Росії залишилося ракет максимум на 3 масованих удари, якщо залп буде інтенсивністю до 75 ракет. Про постачання балістичних ракет Москва намагається домовитися з Тегераном.

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Армія Росії зазнає дефіциту снарядів і шукає радянські боєприпаси в інших країнах. Про це сказав в інтерв'ю агенції LIGA.net начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов.

У ЗС РФ, за його словами, проблеми з боєприпасами до артилерії, осколково-фугасними снарядами до танків і ракетами до реактивних систем залпового вогню.

"Росіяни зараз по всьому світу шукають, де придбати снаряди калібру 122 і 152 мм, танкові осколково-фугасні та реактивні снаряди до "Град" та "Ураганів", – сказав глава відомства.

Російська армія стикається зі схожими проблемами, які є у ЗСУ, заявив начальник ГУР.

[ + – ] Росіяни відчувають дефіцит ракет для РСЗВ, вважає Кирило Буданов Фото: CNN

"Тільки ми з березня, а вони — приблизно з початку осені. Як у нас проблема зі снарядами до артилерії, яку ми вирішуємо завдяки партнерам — так і в них. Як у нас почалися проблеми з осколково-фугасними снарядами до танків — так само в них. Те саме стосується і ракет для РСЗВ", — поінформував він.

У багатьох випадках військові Росії одержують снаряди через треті країни, додав глава військової розвідки.

Скільки ракет у ЗС РФ для масованих ударів?

В арсеналі в Росії залишилося ракет на 2-3 масованих удари, якщо інтенсивність у залпі становитиме 70-75 ракет, продовжив Буданов.

"І в принципі вони закінчаться взагалі. Якщо ви подивіться на інтенсивність ракетних атак Росії — вони скоювали теракти на об'єктах критичної інфраструктури спочатку 1 раз на тиждень. Потім раз на 10 днів. Потім раз на 2 тижні. Зараз ще довше", — наголосив він.

Збільшення проміжку часу, на думку Буданова, пояснюється лише однією проблемою – швидким скороченням запасу ракет. Військово-промисловий комплекс Росії не здатний покрити ту кількість, яку витрачає армія.

Глава ГУР наголосив на ролі санкцій, які вплинули на виробництво гіперзвукових ракет "Кинжал". До початку війни РФ мала 47 гіперзвукових ракет, а "Іскандерів" використано понад 900.

[ + – ] Санкції вплинули на виробництво гіперзвукових ракет "Кинжал"

"За цей час вони змогли зробити кілька, поки знаходилися запчастини. Це несерйозно. Можна лякати світ тим, що в тебе є "Кинжал", але коли починаєш їх реально використовувати — що далі? Можеш завдати 47 ударів", — сказав він.

Глава ГУР упевнений, що для РФ майже неможливо зараз виробляти цей тип ракет через нестачу багатьох комплектуючих в умовах антиросійських санкцій.

"Вони роблять паралельний імпорт, але це дуже ускладнює і збільшує термін доставки. Деякі комплектуючі, попри все, вони так і не можуть дістати", — підсумував Буданов.

Нагадаємо, що про нестачу ракет та артилерійських снарядів в армії Росії говорили у Міноборони Великої Британії. Через це агресор не може проводити великі наступи в Україні, вважають розвідники.

Росія, за даними РНБО України, веде з Іраном переговори про постачання ударних безпілотників і балістичних ракет. Постачання іранських ракет може принести додаткові виклики Україні.