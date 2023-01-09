Удари не закінчаться ніколи: РФ атакуватиме старими радянськими ракетами, — експерт (відео)

На думку оглядача групи "Інформаційний опір" Олександра Коваленка, для приведення старих ракет у стан боєздатності необхідно проводити додаткове обслуговування. У зв'язку з цим, щоб завдати чергового масованого удару, росіянам знадобиться приблизно два тижні.

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Збройні сили РФ мають певний дефіцит сучасних ракет, однак обстріл території України не припиниться, оскільки для завдання ударів противник використовуватиме ракети з величезних радянських запасів. А підготовка чергового ракетного удару займе в росіян від 1,5 до 2 тижнів. Про це розповів в інтерв'ю "УНІАН" військовий експерт та оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Він прокоментував слова начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, який заявив про те, що в Росії запас ракет залишився на 2-3 удари.

"Ці 2-3 рази ніколи не закінчаться. Оскільки в Росії є виробництво ракет. Кирило Буданов говорить у цьому випадку про те, що Росія отримала достатній запас ще з часів Радянського Союзу щодо ракетного озброєння", — сказав Коваленко.

[ + – ] Олександр Коваленко про запаси російських ракет (дивитися з 5:05)

За його словами, таких ракет не десятки, а сотні, проте не всі зберігалися на складах в ідеальних умовах. Тому для використання ракет із радянських запасів необхідно провести їх додаткове доопрацювання та технічне обслуговування, що й намагається зробити противник.

"Така ракета може вибухнути під час пуску. Зараз у них ведеться робота над доопрацюванням цих ракет — технічне обслуговування, ремонт. Боєготових ракет дійсно обмежена кількість", — пояснив експерт.

Також Коваленко спрогнозував періодичність завдання ракетних ударів. На його думку, за добу Росія може привести в бойову готовність 5-7 радянських ракет, отже, щоб завдати масованого удару з проривом протиповітряної оборони України потрібно від 10 до 14 днів.

Водночас експерт зазначив, що найближчим часом ЗС РФ залишаться із запасом ракет на рівні власного виробництва, і вже від цих реалій залежатиме періодичність завдання ударів. Однак у перспективі загрози ракетних атак не зменшаться, навіть якщо підготовка триватиме не два тижні, а цілий місяць.

"Масовані удари, якщо вони відповідатимуть їхній тактиці ведення війни проти України, продовжаться надалі. Винятково зростатимуть терміни між цими масованими ударами", — підкреслив Коваленко.

Нагадаємо, колишній глава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж 3 січня розповів про те, що Збройні сили РФ запускають по території України радянські ракети, яким вже по 40-50 років, але вони все частіше падають на території Росії. На його думку, це відбувається через те, що ці боєприпаси не проходили регламентні роботи протягом десятків років.