"Не требуют модернизации": в UARMS опровергли доработку шлемов "ТОР-Д" в Хмельницком

По словам замдиректора компании-производителя Дмитрия Шульженко, шлем соответствует стандартам ДСТУ и НАТО, а в сюжете СМИ могли показать единичный случай ремонта или замены деталей.

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Информагентство Минобороны Украины "АрміяInfrom" опубликовало видео, в котором заявляется, что мастера из Хмельницкого дорабатывают шлемы "ТОР-Д" (TOR-D). С Фокусом связался заместитель директора производителя UARMS Дмитрий Шульженко для прояснения ситуации.

5 января в "АрміяInform" показали деятельность команды украинских мастеров, которые дорабатывают шлемы для украинских военных из Сил спецопераций. Они изготавливают несколько шлемов на базе общевойскового варианта, американского FAST Ballistic High Cut, и на базе "ТОР-Д". В шлемы мастера устанавливают собственные металлические обвесы, каверы и подушки. Также в материале на сайте указывают, что три доработанных шлема есть в "арсенале" главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.

[ + – ] Сюжет о доработке шлемов

Замдиректор компании UARMS Дмитрий Шульженко в комментарии Фокусу заявил, что "ТОР-Д" не требует модернизации, так как он соответствует стандартам НАТО и ДСТУ.

"Понимаете, читателей вводят в заблуждение, что какие-то ребята настолько крутые, что они модернизируют шлемы "ТОР-Д". Но эти шлемы современные. Мы их начали производить в 2015-2016 году, после начала аннексии Крыма и начала войны на востоке в 2014 году. Мы разработали эти шлемы в соответствии со всеми современными стандартами, включая стандарты НАТО. То есть он не нуждается в модернизации, он выходит с конвейера современным. На нашем сайте в разделе "Сертификаты" вы можете увидеть сертификаты из Германии, из Соединенных Штатов, что они прошли там испытания", — заявил Шульженко.

Также он добавил, что в сюжете может идти речь о единичном случае, когда один из бойцов обратился к инженерам, чтобы они что-то поменяли или отремонтировали. Однако, по словам Шульженко, такая работа не имеет отношения к слову "модернизация".

Напомним, Фокус перевел статью о новом шлеме для ВВС США — летчики получат новую разработку впервые за 40 лет.