"Не потребують модернізації": у UARMS спростували доопрацювання шоломів "ТОР-Д" у Хмельницькому

За словами заступника директора компанії-виробника Дмитра Шульженка, шолом відповідає стандартам ДСТУ та НАТО, а в сюжеті ЗМІ могли показати поодинокий випадок ремонту або заміни деталей.

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Інформагентство Міноборони України "АрміяInfrom" опублікувало відео, в якому заявляється, що майстри з Хмельницького допрацьовують шоломи "ТОР-Д" (TOR-D). З Фокусом зв'язався заступник директора виробника UARMS Дмитро Шульженко для прояснення ситуації.

5 січня в "АрміяInform" показали діяльність команди українських майстрів, які допрацьовують шоломи для українських військових із Сил спецоперацій. Вони виготовляють кілька шоломів на базі загальновійськового варіанта, американського FAST Ballistic High Cut, та на базі "ТОР-Д". У шоломи майстри встановлюють власні металеві обвіси, кавери та подушки. Також у матеріалі на сайті вказують, що три доопрацьовані шоломи є в "арсеналі" Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.

[ + – ] Сюжет про доопрацювання шоломів

Заступник директора компанії UARMS Дмитро Шульженко у коментарі Фокусу заявив, що "ТОР-Д" не потребує модернізації, оскільки він відповідає стандартам НАТО і ДСТУ.

"Розумієте, читачів вводять в оману, що якісь хлопці настільки круті, що вони модернізують шоломи ТОР-Д". Але ці шоломи сучасні. Ми їх почали виготовляти у 2015-2016 роках, після початку анексії Криму і початку війни на сході у 2014 р. Ми розробили ці шоломи відповідно до всіх сучасних стандартів, включаючи стандарти НАТО, тобто він не потребує модернізації, він виходить з конвеєра сучасним. На нашому сайті у розділі "Сертифікати" ви можете побачити сертифікати з Німеччини, зі Сполучених Штатів, що вони пройшли там випробування", — заявив Шульженко.

Також він додав, що в сюжеті може йтися про одиничний випадок, коли один із бійців звернувся до інженерів, щоб вони щось змінили або відремонтували. Однак, за словами Шульженка, така робота не має стосунку до слова "модернізація".

Нагадаємо, Фокус переклав статтю про новий шолом для ВПС США — льотчики отримають нову розробку вперше за 40 років.