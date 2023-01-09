Завербованных на войну в Украине зэков помиловали еще до отправки на фронт, — правозащитница

Представительница СПЧ РФ Ева Меркачева заявила, что заключенные были освобождены специальным указом, потому что процедура помилования является государственной тайной.

Related video

Член Совета по правам человека РФ Ева Меркачева сообщила, что заключенные, которые согласились воевать против Украины, были освобождены тайным указом еще до того, как их увезли из колоний. Об этом она рассказала российскому изданию "РИА Новости".

По ее словам, процедура помилования зеков была государственной тайной.

"Это, на самом деле, объясняется нашим действующим законодательством. Есть перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, и к ним отнесены сведения, в том числе, военной области", — сказала правозащитница.

Маркачева также утверждает что близкие заключенных подтвердили, что у них есть все документы, подтверждающие освобождение еще до отправки на фронт. Однако из-за гостайны указы в закрытом доступе.

"Они все уверяют, что на руках у них документы, подписанные… 5 июля. И вывезли соответственно в этот же день или на следующий… Соответственно этих людей освободили еще пятого числа, я сейчас говорю, в первую очередь, про первую группу освобожденных", — добавила она.

Напомним, 5 января глава "группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил об амнистии для первых воевавших в Украине зэков. Он заявил, что завербованные на войну заключенные закончили свои полугодовые контракты "с честью и достоинством".

6 января журналисты из проекта "Важные истории" идентифицировали часть помилованных заключенных. Среди них есть рецидивисты, отсидевшие сроки за разбои, грабежи, убийства и распространение наркотиков.