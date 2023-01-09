Завербованих на війну в Україні зеків помилували ще до відправлення на фронт, — правозахисниця

Представниця РПЛ РФ Єва Меркачова заявила, що ув'язнених було звільнено спеціальним указом тому, що процедура помилування є державною таємницею.

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Член Ради з прав людини РФ Єва Меркачова повідомила, що ув'язнених, які погодилися воювати проти України, було звільнено таємним указом ще до того, як їх відвезли з колоній. Про це вона розповіла російському виданню "РИА Новости".

За її словами, процедура помилування зеків була державною таємницею.

"Це, насправді, пояснюється нашим чинним законодавством. Є перелік відомостей, віднесених до державної таємниці, і до них віднесено відомості, зокрема, воєнної області", — сказала правозахисниця.

Маркачова також стверджує, що близькі ув'язнених підтвердили, що у них є всі документи, які підтверджують звільнення ще до відправлення на фронт. Однак через держтаємниці укази в закритому доступі.

"Вони всі запевняють, що на руках у них документи, підписані... 5 липня. І вивезли відповідно цього ж дня чи наступного... Відповідно, цих людей звільнили ще п'ятого числа, я зараз говорю, в першу чергу, про першу групу звільнених", — додала вона.

Нагадаємо, 5 січня глава "групи Вагнера" Євген Пригожин повідомив про амністію для перших зеків, що воювали в Україні. Він заявив, що завербовані на війну ув'язнені закінчили свої піврічні контракти "з честю та гідністю".

6 січня журналісти із проєкту "Важливі історії" ідентифікували частину помилуваних ув'язнених. Серед них є рецидивісти, які відсиділи строки за розбої, грабежі, вбивства та розповсюдження наркотиків.