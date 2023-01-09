Заместителем главы Херсонской городской ВА стал блогер (фото)

Журналистам официально подтвердили, что Роман Салабай, более известный в Украине как адвокат и блогер, назначен должность в военной администрации освобожденного от оккупантов Херсона.

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В деоккупированном Херсоне заместителем председателя городской военной администрации назначили известного инста-блогера Романа Салабая. Об этом сообщает местное СМИ "Мост".

По информации издания, никаких официальных документов, которые бы свидетельствовали о назначении Салабая на эту должность нет. Журналисты утверждают, что городская военная администрация Херсона скрывает все кадровые решения.

В свою очередь журналисты издания Kavun.City обратились с официальным запросом в Управление по вопросам организационной работе, персонала, документооборота и контроля.

Там им подтвердили информацию о том, что Роман Салабай назначен заместителем начальника военной администрации.

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Роман Салабай: чем он стал известен в Украине

Роману Салабаю 36 лет. Ранее он проживал во Львове.

В 2014 году стал соучредителем и руководителем общественной организации "Вектор Европейского Развития "ВАРТО" вместе с Ярославом Ивахненко и Виталием Доманицким.

Салабай также является соучредителем и руководителем "Юридической компании "Евро менеджмент консалтинг"".

А в 2020 году он получил адвокатское свидетельство.

Однако основной деятельностью Салабая по версии издания является блогерство. В социальной сети Instagram у него 42 тысячи подписчиков. Салабай также предлагает пользователям соцсети заказать у себя рекламу. Минимальная цена услуги — 1 тыс. грн.

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Заметим, что в этой же социальной сети в своей анкете Салабай указал, что является адвокатом, предпринимателем, отцом и будущим мэром города Львов.

Журналисты также узнали, что Салабай в свое время строил личные отношения с Милой Бараевой — бизнес-вумен из Львова, которая владеет баром "G.Bar" и шоурумом "oneonelviv".

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Напомним, в конце декабря 2022 года послом Украины в Болгарии назначили сексолога без опыта работы в дипломатической сфере. Олеся Илащук уже приняла участие в общем совещании украинских послов. До этого женщина презентовала себя как "специалиста по сексологии и драгоценным украшениям".

Фокус также писал о том, что в октябре 2022 года глава государства уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, который сказал, что надо убивать больше россиян.