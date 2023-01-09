Заступником голови Херсонської міської ВА став блогер (фото)
Журналістам офіційно підтвердили, що Роман Салабай, більш відомий в Україні як адвокат та блогер, призначений на посаду у військовій адміністрації звільненого від окупантів Херсона.
У деокупованому Херсоні заступником голови міської військової адміністрації призначили відомого інста-блогера Романа Салабая. Про це повідомляє місцеве ЗМІ "Міст".
За інформацією видання, жодних офіційних документів, які свідчили б про призначення Салабая на цю посаду немає. Журналісти стверджують, що міська військова адміністрація Херсона приховує усі кадрові рішення.
У свою чергу журналісти видання Kavun.City звернулися з офіційним запитом до Управління з питань організаційної роботи, персоналу, документообігу та контролю.
Там їм підтвердили інформацію про те, що Романа Салабая призначено заступником начальника військової адміністрації.
Роман Салабай: чим він став відомим в Україні
Роману Салабаю 36 років. Раніше він мешкав у Львові.
У 2014 році став співзасновником та керівником громадської організації "Вектор Європейського Розвитку "ВАРТО"" разом із Ярославом Івахненком та Віталієм Доманицьким.
Салабай також є співзасновником та керівником "Юридичної компанії "Євро менеджмент консалтинг"".
А 2020 року він отримав адвокатське свідоцтво.
Проте основною діяльністю Салабая, за версією видання, є блогерство. У соціальній мережі Instagram він має 42 тисячі підписників. Салабай також пропонує користувачам соцмережі замовити рекламу. Мінімальна ціна послуги – 1 тис. грн.
Зауважимо, що у цій же соціальній мережі у своїй анкеті Салабай зазначив, що є адвокатом, підприємцем, батьком та майбутнім мером міста Львів.
Журналісти також дізналися, що Салабай свого часу будував особисті стосунки з Мілою Бараєвою – бізнес-вумен зі Львова, яка володіє баром "G.Bar" та шоурумом "oneonelviv".
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