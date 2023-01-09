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Воєнний фокус

Заступником голови Херсонської міської ВА став блогер (фото)

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Журналісти стверджують, що у Херсоні "другою людиною" у військовій адміністрації став інстаграм-блогер Роман Салабай

Журналістам офіційно підтвердили, що Роман Салабай, більш відомий в Україні як адвокат та блогер, призначений на посаду у військовій адміністрації звільненого від окупантів Херсона.

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У деокупованому Херсоні заступником голови міської військової адміністрації призначили відомого інста-блогера Романа Салабая. Про це повідомляє місцеве ЗМІ "Міст".

За інформацією видання, жодних офіційних документів, які свідчили б про призначення Салабая на цю посаду немає. Журналісти стверджують, що міська військова адміністрація Херсона приховує усі кадрові рішення.

У свою чергу журналісти видання Kavun.City звернулися з офіційним запитом до Управління з питань організаційної роботи, персоналу, документообігу та контролю.

Там їм підтвердили інформацію про те, що Романа Салабая призначено заступником начальника військової адміністрації.

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Журналістам місцевого видання офіційно підтвердили призначення блогера Салабая на державну посаду.

Роман Салабай: чим він став відомим в Україні

Роману Салабаю 36 років. Раніше він мешкав у Львові.

У 2014 році став співзасновником та керівником громадської організації "Вектор Європейського Розвитку "ВАРТО"" разом із Ярославом Івахненком та Віталієм Доманицьким.

Салабай також є співзасновником та керівником "Юридичної компанії "Євро менеджмент консалтинг"".

А 2020 року він отримав адвокатське свідоцтво.

Проте основною діяльністю Салабая, за версією видання, є блогерство. У соціальній мережі Instagram він має 42 тисячі підписників. Салабай також пропонує користувачам соцмережі замовити рекламу. Мінімальна ціна послуги – 1 тис. грн.

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Салабай досі пропонує користувачам Instagram послуги з просування облікових записів

Зауважимо, що у цій же соціальній мережі у своїй анкеті Салабай зазначив, що є адвокатом, підприємцем, батьком та майбутнім мером міста Львів.

Журналісти також дізналися, що Салабай свого часу будував особисті стосунки з Мілою Бараєвою – бізнес-вумен зі Львова, яка володіє баром "G.Bar" та шоурумом "oneonelviv".

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Роман Салабай розміщує у соціальних мережах навіть свої досить особисті фото

Нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року послом України в Болгарії призначили сексолога без досвіду роботи в дипломатичній сфері. Олеся Ілащук вже взяла участь у спільній нараді українських послів. До цього жінка презентувала себе як "фахівця з сексології та дорогоцінних прикрас".

Фокус також писав про те, що у жовтні 2022 року глава держави звільнив посла України в Казахстані Петра Врублевського, який сказав, що треба вбивати більше росіян.