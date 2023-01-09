Падают "на головы" россиян: в ВСУ рассказали, что не все ракеты РФ долетают до Украины (видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что такие "недостатки" есть даже у новых российских снарядов. ВС РФ опасаются, что они могут упасть на гражданские объекты, поэтому запускают ракеты с северной части Каспия.

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У Воздушных сил ВСУ есть информация, что не все российские ракеты, выпущенные по Украине, долетают к точке назначения, а падают россиянам "на голову" или в Каспийское море. Такая же проблема есть и у новых снарядов РФ. Об этом рассказал спикер командования Юрий Игнат ф эфире телемарафона.

"Даже эти новые ракеты имеют определенные недостатки, и надеюсь, что таких ракет у них будет все больше и они будут падать на их же территории", — отметил он.

По его словам, российские войска продолжают выпускать ракеты по Украине из северной части Каспийского моря или же с Волгодонского района. Это связанно с тем, что ВС РФ хотят избежать внештатных ситуаций, когда ракеты падают на гражданские объекты сразу же после запуска.

Юрий Игнат также отметил, что Россия сейчас использует для ударов по Украине "неприкосновенный запас" ракет, который нельзя использовать. Это особенно касается баллистических ракет "Искандер-М".

Напомним, 9 января в Генштабе сообщили, что ВС РФ в ближайшее время могут нанести массированные ракетные удары по Украине. Об этом предупредили также в ОК "Юг". В ведомстве отметили, что Россия, вероятно, "притихла" на Рождество, поскольку ей необходимо завершить подготовку к масштабной атаке.

6 января премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что РФ готова к новому обстрелу украинской инфраструктуры. Он добавил, что украинцы должны быть готовы к аварийным отключениям электричества.

Ранее, 30 декабря, в Волгоградской области в РФ местные жители нашли в поле обломки ракеты, после чего территорию оцепили.