Падають "на голови" росіян: у ЗСУ розповіли, що не всі ракети РФ долітають до України (відео)

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що такі "недоліки" є навіть у нових російських снарядів. ЗС РФ побоюються, що вони можуть впасти на цивільні об'єкти, тому запускають ракети з північної частини Каспію.

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Повітряні сили ЗСУ мають інформацію, що не всі російські ракети, випущені по Україні, долітають до точки призначення, а падають росіянам "на голову" або в Каспійське море. Така сама проблема є і в нових снарядів РФ. Про це розповів речник командування Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Навіть ці нові ракети мають певні недоліки, і сподіваюся, що таких ракет у них буде дедалі більше і вони падатимуть на їхній же території", — зазначив він.

За його словами, російські війська продовжують випускати ракети по Україні з північної частини Каспійського моря або з Волгодонського району. Це пов'язано з тим, що ЗС РФ хочуть уникнути позаштатних ситуацій, коли ракети падають на цивільні об'єкти відразу після запуску.

Юрій Ігнат також зазначив, що Росія зараз використовує для ударів по Україні "недоторканний запас" ракет, який не можна використати. Це особливо стосується балістичних ракет "Іскандер-М".

Нагадаємо, 9 січня у Генштабі повідомили, що ЗС РФ найближчим часом можуть завдати масованих ракетних ударів по Україні. Про це попередили також вОК "Південь". У відомстві зазначили, що Росія, ймовірно, "притихла" на Різдво, оскільки їй необхідно завершити підготовку до масштабної атаки.

6 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що РФ готова до нового обстрілу української інфраструктури. Він додав, що українці мають бути готовими до аварійних відключень електрики.

Раніше, 30 грудня, у Волгоградській області РФ місцеві жителі знайшли в полі уламки ракети, після чого територію оточили.