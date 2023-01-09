У части поставляемого США оружия в Украину "просроченный срок годности", — Пристайко

Посол Украины в Великобритании рассказал, что американцам не нужно переживать за объемы поставляемого нам вооружения, ведь за счет этого они увеличивают доходы своих компаний и дают работу людям.

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Соединенные штаты Америки предоставляют Украине вооружение преимущественно старого образца. Об этом сказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью изданию Newsweek.

Украинский дипломат отреагировал на критику некоторых американских политиков, касательно масштабов предоставляемой Украине военной поддержки. Пристайко отметил, что гражданам США не стоит беспокоиться из-за объемов помощи ВСУ, так как часть отправленной в Украину военной техники является относительно старой.

"У части оборудования просроченный срок годности. Мы шутим, что если хотите его утилизировать, отдайте нам. Мы направим в нужное русло. В нормальное, мирное время никому бы не хотелось, чтобы об этом говорили в таких выражениях. А сейчас, почему бы и нет?", — сказал посол Украины.

Пристайко подчеркнул, что, избавляясь таким образом от вооружения старого образца, Соединенные Штаты получают возможность увеличить доходы своих компаний и рабочих.

Посол также упомянул о том, как менялась динамика поставок оружия в Украину со стороны западных стран. Он сообщил, что считает прогресс в данном вопросе "естественным путем", однако добавил, что не рассчитывал на получение Украиной ЗРК Patriot.

"Мы никогда не ожидали появления системы Patriot. Серьезно, это первоклассная противоракетная система, о которой вообще не могло быть и речи. Думаю, с танками, вертолетами и даже самолетами теперь намного проще", — отметил Пристайко.

В публикации также указали на то, что в течение последней недели Украина получила обещания от США и целого ряда европейских стран о поставках боевых машин Bradley, AMX-10 RC и Marder.

Напомним, что по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в 2023 году ВСУ получат от союзников ту технику, которую не смогли получить в предыдущем году. На брифинге 4 января министр сообщил об активной дипломатической работе касательно предоставления Украине танков и прочей бронетехники.

Фокус также писал, что 3 января стало известно о переговорах между Владимиром Зеленским и Риши Сунаком. По словам журналистов, Великобритания уже передала Украине 1000 зенитных ракет и готова продолжить свою поддержку в 2023 году.