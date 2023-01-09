У частини зброї, що поставляється в Україну, "прострочений термін придатності", — Пристайко

Посол України у Великій Британії розповів, що американцям не потрібно переживати за обсяги озброєння, що поставляється нам, адже за рахунок цього вони збільшують доходи своїх компаній і дають роботу людям.

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Сполучені штати Америки надають Україні озброєння переважно старого зразка. Про це сказав посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю виданню Newsweek.

Український дипломат відреагував на критику деяких американських політиків щодо масштабів військової підтримки, що надається Україні. Пристайко зазначив, що громадянам США не варто турбуватися через обсяги допомоги ЗСУ, оскільки частина відправленої в Україну військової техніки є відносно старою.

"У частини обладнання прострочений термін придатності. Ми жартуємо, що якщо хочете його утилізувати, віддайте нам. Ми направимо в потрібне русло. У нормальний, мирний час нікому не хотілося б, щоб про це говорили в таких висловлюваннях. А зараз, чому б і ні?", — сказав посол України.

Пристайко підкреслив, що, позбавляючись таким чином озброєння старого зразка, Сполучені Штати отримують можливість збільшити доходи своїх компаній та робітників.

Посол також згадав, як змінювалася динаміка постачання зброї в Україну з боку західних країн. Він повідомив, що вважає прогрес у цьому питанні "природним шляхом", проте додав, що не розраховував на здобуття Україною ЗРК Patriot.

"Ми ніколи не чекали на появу системи Patriot. Серйозно, це першокласна протиракетна система, про яку взагалі не могло бути й мови. Думаю, з танками, вертольотами і навіть літаками тепер набагато простіше", — зазначив Пристайко.

У публікації також вказали на те, що протягом останнього тижня Україна отримала обіцянки від США та цілої низки європейських країн про постачання бойових машин Bradley, AMX-10 RC та Marder.

Нагадаємо, що за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, у 2023 році ЗСУ отримають від союзників ту техніку, яку не змогли отримати у попередньому році. На брифінгу 4 січня міністр повідомив про активну дипломатичну роботу щодо надання Україні танків та іншої бронетехніки.

Фокус також писав, що 3 січня стало відомо про переговори між Володимиром Зеленським та Ріші Сунаком. За словами журналістів, Великобританія вже передала Україні 1000 зенітних ракет і готова продовжити свою підтримку у 2023 році.