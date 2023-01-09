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Военный Фокус Российско-украинская война

В Брянской области задержали местного жителя, неоднократно пытавшегося сбежать в Украину (фото)

ФСБ брянская область
Жителя Брянской области задержали при попытке перейти госграницу

По данным российских СМИ, мужчина планировал пойти служить в ВСУ. До этого он уже делал несколько попыток выехать в Украину через Беларусь.

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Сотрудники регионального управления ФСБ в Брянской области в понедельник, 9 января, задержали местного жителя, который пытался перейти государственную границу, чтобы служить в рядах ВСУ. Об этом пишет российское издание "Брянск Today" со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.

Как уточняется, мужчина, который является гражданином РФ, уже неоднократно пытался выехать в Украину через Беларусь. При этом он планировал защищать соседнюю страну от военной агрессии российского государства.

"Данное лицо в течение 2022 года неоднократно предпринимало попытки выезда через Республику Беларусь в Украину для участия в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований против Вооруженных Сил Российской Федерации", — говорится в сообщении пресс-службы.

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Мужчина делал несколько попыток сбежать в Украину

После неудачных попыток правоохранительные органы объявили официальное предостережение россиянину, однако его это не установило. Уже в 2023 году он решил сделать новую попытку.

Задержанного поместили под стражу. Против жителя Брянской области, сочувствующего украинской стороне, возбудили уголовное дело.

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Против россиянина завели уголовное дело

Напомним, утром 2 января губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил о якобы атаке украинского беспилотника на объект энергетической инфраструктуры. По его словам, БПЛА атаковал Климовский район области, в результате был поврежден объект энергоснабжения.

20 декабря Богомаз информировал об обстреле Суземского района Брянской области. В результате в поселке Суземка были повреждены железнодорожные пути, поезда временно не курсировали по этому участку.