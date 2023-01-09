У Брянській області затримали місцевого жителя, який неодноразово намагався втекти до України (фото)

За даними російських ЗМІ, чоловік планував піти служити у ЗСУ. До цього він уже робив кілька спроб виїхати до України через Білорусь.

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Співробітники регіонального управління ФСБ у Брянській області у понеділок, 9 січня, затримали місцевого жителя, який намагався перейти державний кордон, аби служити у лавах ЗСУ. Про це пише російське видання "Брянськ Today" із посиланням на пресслужбу силового відомства.

Як уточнюється, чоловік, який є громадянином РФ, уже неодноразово намагався виїхати до України через Білорусь. Він планував захищати сусідню країну від військової агресії російської держави.

"Ця особа протягом 2022 року неодноразово робила спроби виїзду через Республіку Білорусь до України для участі у бойових діях на боці українських збройних формувань проти Збройних Сил Російської Федерації", — йдеться у повідомленні пресслужби.

[ + – ] Чоловік робив кілька спроб втекти до України

Після невдалих спроб правоохоронці оголосили офіційне застереження росіянину, проте його це не встановило. Вже 2023 року він вирішив зробити нову спробу.

Затриманого помістили під варту. Проти жителя Брянської області, який співчуває українській стороні, порушили кримінальну справу.

[ + – ] Проти росіянина порушили кримінальну справу

Нагадаємо, вранці, 2 січня, губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив про нібито атаку українського безпілотника на об'єкт енергетичної інфраструктури. За його словами, БПЛА атакував Климівський район області, внаслідок чого було пошкоджено об'єкт енергопостачання.

20 грудня Богомаз інформував про обстріл Суземського району Брянської області. В результаті в селищі Суземка були пошкоджені залізничні колії, потяги тимчасово не курсували цією ділянкою.