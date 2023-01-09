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Военный Фокус Российско-украинская война

Россияне укрепляют военный аэродром "Энгельс" после атаки беспилотников (фото)

энгельс аэродром, энгельс авиабаза, бомбардировщики рф
ВС РФ дополнительно укрепили авиабазу, на которой базируются стратегические бомбардировщики

На спутниковых снимках видно, что большинство бомбардировщиков российские военные переместили в другое место, а на самой авиабазе соорудили дополнительную барьерную защиту.

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После того как украинский беспилотник в конце декабря атаковал стратегическую авиабазу в Энгельсе (Саратовская область, РФ), россияне значительно укрепили ее и вывели оттуда большинство боеспособных самолетов. Это подтверждают спутниковые снимки Planet Labs, которые опубликовали "Схемы".

Снимки были сделаны в субботу, 7 января.

На одном из них видно, что на авиабазе по состоянию на 6 декабря базировалось только шесть самолетов. Это четыре Ту-95 и два Ту-160. Эти бомбардировщики стратегической авиации ВС РФ используют для запуска ракет, которыми атакуют критическую инфраструктуру Украины.

В то же время, если посмотреть на спутниковые снимки, сделанные 6 декабря, можно увидеть, что самолетов на авиабазе стояло значительно больше. Там базировалось около 20 бомбардировщиков.

энгельс аэродром, энгельс авиабаза, бомбардировщики рф Fullscreen
7 января в Энгельсе на авиабазе базировалось лишь несколько самолетов
Фото: Схемы

Также спутник зафиксировал, что 7 января на авиабазе находились Ту-95 в полуразобранном состоянии, транспортный самолет ИЛ-76 и пассажирский самолет Ту-154.

Кроме того на спутниковых снимках хорошо видно, что российские военные рядом со взлетной полосой в восточной части аэродрома возвели барьеры, которые должны защитить самолеты от обломков взрывных устройств.

энгельс аэродром, энгельс авиабаза, бомбардировщики рф Fullscreen
На авиабазе в Энгельсе заметили новые защитные барьеры
Фото: Схемы

Напомним, в российском городе Энгельс ночью 26 декабря раздались взрывы. Украинский ударный беспилотник атаковал стратегическую авиабазу с бомбардировщиками, которые ВС РФ используют для нападения на нашу страну.

Фокус также писал, что в результате удара по авиабазе в Энгельсе было повреждено 5 бомбардировщиков Ту-95МС. По информации журналиста Владимира Золкина, после "прилета" погибло 17 военных, а 26 получили ранения.