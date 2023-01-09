Россияне укрепляют военный аэродром "Энгельс" после атаки беспилотников (фото)

На спутниковых снимках видно, что большинство бомбардировщиков российские военные переместили в другое место, а на самой авиабазе соорудили дополнительную барьерную защиту.

Related video

После того как украинский беспилотник в конце декабря атаковал стратегическую авиабазу в Энгельсе (Саратовская область, РФ), россияне значительно укрепили ее и вывели оттуда большинство боеспособных самолетов. Это подтверждают спутниковые снимки Planet Labs, которые опубликовали "Схемы".

Снимки были сделаны в субботу, 7 января.

На одном из них видно, что на авиабазе по состоянию на 6 декабря базировалось только шесть самолетов. Это четыре Ту-95 и два Ту-160. Эти бомбардировщики стратегической авиации ВС РФ используют для запуска ракет, которыми атакуют критическую инфраструктуру Украины.

В то же время, если посмотреть на спутниковые снимки, сделанные 6 декабря, можно увидеть, что самолетов на авиабазе стояло значительно больше. Там базировалось около 20 бомбардировщиков.

[ + – ] 7 января в Энгельсе на авиабазе базировалось лишь несколько самолетов Фото: Схемы

Также спутник зафиксировал, что 7 января на авиабазе находились Ту-95 в полуразобранном состоянии, транспортный самолет ИЛ-76 и пассажирский самолет Ту-154.

Кроме того на спутниковых снимках хорошо видно, что российские военные рядом со взлетной полосой в восточной части аэродрома возвели барьеры, которые должны защитить самолеты от обломков взрывных устройств.

[ + – ] На авиабазе в Энгельсе заметили новые защитные барьеры Фото: Схемы

Напомним, в российском городе Энгельс ночью 26 декабря раздались взрывы. Украинский ударный беспилотник атаковал стратегическую авиабазу с бомбардировщиками, которые ВС РФ используют для нападения на нашу страну.

Фокус также писал, что в результате удара по авиабазе в Энгельсе было повреждено 5 бомбардировщиков Ту-95МС. По информации журналиста Владимира Золкина, после "прилета" погибло 17 военных, а 26 получили ранения.