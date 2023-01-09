Росіяни зміцнюють військовий аеродром "Енгельс" після атаки безпілотників (фото)

На супутникових знімках видно, що більшість бомбардувальників російські військові перемістили в інше місце, а на авіабазі спорудили додатковий бар'єрний захист.

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Після того, як український безпілотник наприкінці грудня атакував стратегічну авіабазу в Енгельсі (Саратовська область, РФ), росіяни значно зміцнили її та вивели звідти більшість боєздатних літаків. Це підтверджують супутникові знімки Planet Labs, які опублікували "Схеми".

Знімки зроблені у суботу, 7 січня.

На одному з них видно, що на авіабазі станом на 6 грудня базувалося лише шість літаків. Це чотири Ту-95 та два Ту-160. Ці бомбардувальники стратегічної авіації ЗС РФ використовують для запуску ракет, якими атакують критичну інфраструктуру України.

Водночас, якщо подивитися на знімки, зроблені 6 грудня, можна побачити, що літаків на авіабазі стояло значно більше. Там базувалося близько 20 бомбардувальників.

[ + – ] 7 січня в Енгельсі на авіабазі базувалося лише кілька літаків Фото: Схеми

Також супутник зафіксував, що 7 січня на авіабазі перебували Ту-95 у напіврозібраному стані, транспортний літак ІЛ-76 та пасажирський літак Ту-154.

Крім того, на супутникових знімках добре видно, що російські військові поряд зі злітною смугою у східній частині аеродрому звели бар'єри, які мають захистити літаки від уламків вибухових пристроїв.

[ + – ] На авіабазі в Енгельсі помітили нові захисні бар'єри Фото: Схеми

Нагадаємо, в російському місті Енгельс вночі 26 грудня пролунали вибухи. Український ударний безпілотник атакував стратегічну авіабазу із бомбардувальниками, які ЗС РФ використовують для нападу на нашу країну.

Фокус також писав, що внаслідок удару по авіабазі в Енгельсі пошкоджено 5 бомбардувальників у Ту-95МС. За інформацією журналіста Володимира Золкіна, після "прильоту" загинуло 17 військових, а 26 отримали поранення.