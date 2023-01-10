"Около миллиона человек": россиян призвали выйти на антивоенный протест 24 февраля

Участники антивоенного комитета считают, что граждане РФ в эмиграции должны показать миру свою позицию относительно войны в Украине.

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Антивоенный комитет Российской Федерации призвал россиян, находящихся в эмиграции выйти на антивоенный митинг в первую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля. Об этом идет речь на официальном сайте организации.

В публикации отмечают, что местом проведения протестных акций может стать территория возле российского посольства, консульства или любая другая заранее оговоренная участниками локация. В Комитете подчеркнули, что митинги на территории РФ в настоящее время являются опасными.

"Путин ведет преступную войну против Украины именем Российского государства. Пропагандистская машина Кремля с первых дней войны пытается убедить весь мир и собственных граждан в том, что агрессивная война поддерживается большинством населения страны", — говорится на сайте Комитета.

По данным организации, после начала полномасштабной войны России против Украины около миллиона россиян покинули свою страну. По словам авторов публикации, граждане РФ в эмиграции должны продемонстрировать миру свою антивоенную позицию.

"Мы обязаны доказать — это война Путина и его режима, но не российского народа", — заявляют в Комитете.

Антивоенный комитет был основан представителями российской оппозиции, выехавшими из РФ. К числу учредителей относятся экс-глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский, политические деятели Дмитрий Гудков, Гарри Каспаров, Владимир Кара-Мурза, бизнесмены Борис Зимин и Евгений Чичваркин и многие другие.

Напомним, что после массовой гибели мобилизованных россиян в оккупированной Макеевке в ночь с 31 декабря на 1 января, в Самаре и Самарской области Российской Федерации прошли траурные митинги.

Еще Фокус писал о том, что 5 декабря президентом РФ Владимиром Путиным был подписан закон о запрете митингов у зданий государственных органов, высших учебных заведений, школ, больниц, церквей и множества других объектов.