"Близько мільйона людей": росіян закликали вийти на антивоєнний протест 24 лютого

Учасники антивоєнного комітету вважають, що громадяни РФ в еміграції мають показати світові свою позицію щодо війни в Україні.

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Антивоєнний комітет Російської Федерації закликав росіян, які перебувають на еміграції вийти на антивоєнний мітинг у першу річницю повномасштабного вторгнення РФ до України, 24 лютого. Про це йдеться на офіційному сайті організації.

У публікації зазначають, що місцем проведення протестних акцій може стати територія біля російського посольства, консульства чи будь-яка інша заздалегідь оговорена учасниками локація. У Комітеті наголосили, що мітинги на території РФ наразі є небезпечними.

"Путін веде злочинну війну проти України ім'ям Російської держави. Пропагандистська машина Кремля з перших днів війни намагається переконати весь світ та власних громадян у тому, що агресивна війна підтримується більшістю населення країни", — йдеться на сайті Комітету.

За даними організації, після початку повномасштабної війни Росії проти України близько мільйона росіян залишили свою країну. За словами авторів публікації, громадяни РФ в еміграції мають продемонструвати світові свою антивоєнну позицію.

"Ми зобов'язані довести — це війна Путіна та його режиму, але не російського народу", — заявляють у Комітеті.

Антивоєнний комітет був заснований представниками російської опозиції, які виїхали із РФ. До засновників належать ексглава нафтової компанії ЮКОС Михайло Ходорковський, політичні діячі Дмитро Гудков, Гарі Каспаров, Володимир Кара-Мурза, бізнесмени Борис Зімін та Євген Чичваркін та багато інших.

Нагадаємо, що після масової загибелі мобілізованих росіян в окупованій Макіївці в ніч з 31 грудня на 1 січня, у Самарі та Самарській області Російської Федерації пройшли жалобні мітинги.

Ще Фокус писав про те, що 5 грудня президентом РФ Володимиром Путіним був підписаний закон про заборону мітингів біля будівель державних установ, вищих навчальних закладів, шкіл, лікарень, церков та багатьох інших об'єктів.