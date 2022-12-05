"Мітингів більше не буде": Путін заборонив росіянам збиратися разом у громадських місцях

Закон забороняє проводити мітинги у низці місць на федеральному рівні, а також дозволяє місцевим органам влади запроваджувати власні обмеження.

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Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який забороняє мітинги біля будівель державних органів, вищих навчальних закладів, шкіл, лікарень, церков та інших об'єктів. Про це йдеться на офіційному сайті правової інформації РФ.

Крім того, згідно із законом, кожен регіон може додатково запроваджувати власні заборони місць мітингів у тому випадку, якщо це обумовлено деякими історичними чи культурними особливостями об'єкта.

Як пише російське "Реальное время", раніше в РФ було заборонено проводити мітинги лише біля будівель Федеральної служби виконання покарань, резиденцій Путіна, екстрених оперативних служб і судів.

Крім того, у тому ж законі "удосконалено" регулювання статусу іноземного агента в РФ. Тепер їм заборонено робити контент для дітей, враховуючи просвітницький чи освітній. Крім того, вони не зможуть організовувати публічні заходи в Росії.

Статус "іноземного агента" в Росії

Іноземний агент — це суб'єкт, з погляду законодавства РФ, який отримує фінансування з-за кордону або знаходиться під якимось "іноземним впливом". Цей статус з'явився у правовому полі в Росії у 2012 році.

Раніше Фокус писав, що в Держдепі США заявили, що Путін звернув плани ядерної ескалації. За словами заступниці держсекретаря Вікторії Нуланд, після попереджень Вашингтона й інших країн про наслідки ядерного удару в Кремлі вирішили змінити тактику — завдавати ударів по енергоінфраструктурі України.

Ще нагадаємо, що Путін збирається відвідати Донбас. Про це речник адміністрації президента РФ Дмитро Пєсков заявив російським журналістам. Поки невідомо, коли саме глава Росії планує відвідати окуповані області України й куди попрямує насамперед.