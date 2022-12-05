"Митингов больше не будет": Путин запретил россиянам собираться вместе в общественных местах

Закон запрещает проводить митинги в ряде мест на федеральном уровне, а также разрешает местным органам власти вводить собственные ограничения.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает митинги у зданий государственных органов, высших учебных заведений, школ, больниц, церквей и ряда других объектов. Об этом сказано на официальном сайте правовой информации РФ.

Кроме того, согласно закону, каждый регион может дополнительно вводить собственные запреты мест митингов в том случае, если это обусловлено некими историческими или культурными особенностями объекта.

Как пишет российское "Реальное время", ранее в РФ было запрещено проводить митинги лишь у зданий Федеральной службы исполнения наказаний, резиденций Путина, экстренных оперативных служб и судов.

Кроме того, в том же законе "усовершенствовано" регулирование статуса иностранного агента в РФ. Теперь им запрещено производить контент для детей, включая просветительский или образовательный. Кроме того, они не смогут более организовывать публичные мероприятия в России.

Статус "иностранного агента" в России

Иностранный агент – это субъект, с точки зрения законодательства РФ, который получает финансирование из-за рубежа или находится под неким "иностранным влиянием". Этот статус появился в правовом поле в России в 2012 году.

Ранее Фокус писал, что в Госдепе США заявили, что Путин свернул планы ядерной эскалации. По словам заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, после предупреждений Вашингтона и других стран о последствиях ядерного удара в Кремле решили изменить тактику — наносить удары по энергоинфраструктуре Украины.

Еще напомним, что Путин собирается посетить Донбасс. Об этом пресс-секретарь администрации президента РФ Дмитрий Песков заявил российским журналистам. Пока неизвестно когда именно глава России планирует посетить оккупированные области Украины и куда направится в первую очередь.