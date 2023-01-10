ВСУ добились успеха возле Кременной, — ISW (карта)

По данным Института изучения войны, российские пропагандисты паникуют из-за заметных успехов ВСУ, и готовности восстановить наступление на Лиманском участке фронта.

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Вооруженные силы Украины продолжают наступление на линии Сватово-Кременная и добились там определенных успехов. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем отчете от 9 января.

Так, 8 и 9 января ВСУ успешно отразили атаки на Стельмаховку, что в 15 км к северо-западу от Сватово. Кроме того, россияне 8 и 9 января продолжили ограниченные наземные атаки в районе Кременной, чтобы восстановить утраченные позиции.

"Украинский генеральный штаб заявил, что российские войска атаковали районы Макеевка (22 км к северо-западу от Кременной), Белогоровка (10 км к югу от Кременной) и Краснопоповка (6 км к северу от Кременной)", — говорится в отчете ISW.

ISW также ссылается на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая, который заявил 8 января, что в районе Кременной идут ожесточенные бои и что российские войска перебросили в этот район несколько десантно-штурмовых батальонов и тяжелую технику для удержания линии обороны. При этом к западу от Кременной ВСУ удалось достичь определенных успехов.

По информации аналитиков, даже российские пропагандисты уже знают о том, что ВСУ готовятся возобновить наступление на Лиманском участке фронта.

"Российский военкор 9 января предупредил, что украинские войска готовятся к возобновлению наступления на Лиманском участке западнее Кременной и концентрируют технику в районе Терного (15 км западнее Кременной). Боевые кадры с геолокацией показывают дуэль между российскими и украинскими танками к юго-западу от Кременной возле Диброва, что указывает на то, что украинские войска, вероятно, добились успехов в лесном массиве к западу от Кременной. Российские источники продолжали обсуждать действия украинской разведки в этом районе к юго-западу от Кременной, особенно в лесных массивах вдоль линии Серебрянка-Григорвика в 10 км к югу от Кременной", — сказано в отчете ISW.

Вместе с тем в "ЛНР" продолжает действовать партизанское движение. Так, по данным ISW, 8 января в "МВД Луганской народной республики" заявили, что неустановленные лица совершили диверсию и заминировали газопровод в районе села Лугино. В результате без газа остались 13 000 человек.

Кроме того, на следующий день, 9 января, местные Telegram-каналы "ЛНР" сообщили о срабатывании воздушной сирены в Алчевске и ПВО над Стахановым.

Напомним, 5 января глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что Вооруженные силы Украины закрепили свои позиции в Белогоровке Луганской области, а со стороны Харьковского направления шаг за шагом освобождают территорию.

Ранее, 3 января, глава Луганской ОВА рассказал, что ВСУ выходят на трассу между Кременной и Сватово. По его словам, автомобильное сообщение находится под огневым контролем армии Украины.