Готовят атаку на Ростов: росСМИ опубликовали карту "планов" ВСУ по наступлению на РФ (видео)

В сюжете пропагандистов используется старая советская карта, на которой Мариуполь еще именуется Ждановым. Утверждается, что ВСУ хотят наступать на Таганрог и Ростов, что должно подтверждаться стрелочками к российским городам.

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В РФ опубликовали якобы украинскую карту с планами наступления ВСУ В Таганрог и Ростов-на-Дону. Об этом сообщает "РИА Новости".

Как утверждается в ролике, при оккупации районов возле Авдеевки были найдены украинские карты, которые передали "компетентным людям". Они сделали вывод, что карты принадлежат Украине. В сюжете уверяют, что бойцы ВСУ используют советские карты, где нанесены еще старые названия некоторых населенных пунктов, в частности Мариуполь отмечен как Жданов, хотя такое название город носил с 1948 по 1989 годы.

[ + – ] На опубликованной карте Мариуполь назван Ждановым

На карте нанесены отметки и полосы, которые должны подтверждать планы ВСУ атаковать российские города из Мариуполя в Таганрог и Ростов. Также присутствует разметка действий в районе Харькова.

"Движение как в нашу сторону, так и в обратную", — говорит военный в сюжете.

Возле некоторых населенных пунктов указаны цифры +5 или +7. Утверждается, что это может быть обозначением "углов и прибавление градусов по направлению". Так как карта старая, а данные не так давно были нанесены, то это может быть корректировка направлений движения. Примечательно, что на всех направлениях стрелочки указаны как в сторону РФ, так и в противоположном движении. Военный предполагает, что это может быть маршрут для сил и средств ВСУ.

Напомним, 5 января СМИ писали, что пропагандисты используют подставной польский сайт для распространения фейков о военной помощи Украине. Главный редактором издания является придуманная личность.

6 января росСМИ заявили, что в Ростовской области сбили украинский беспилотник Shark. В компании-производителе Ukrspecsystems сомневаются, что беспилотник смог бы залететь так далеко в российский тыл.