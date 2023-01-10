Под грифом "секретно": в Кремле не стали комментировать назначение генерала Лапина (аудио)

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что не может "ни подтвердить, ни опровергнуть" информацию о новом главе штаба Сухопутных войск России. О назначении Лапина стало известно сегодня утром.

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос о назначении генерал-полковника Александра Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом он заявил во время общения с журналистами во вторник, 10 января, передает агентство РИА Новости.

"Вы знаете, что есть указы президента открытые, есть указы президента под грифом "секретно", — прокомментировал представитель Кремля.

Он также добавил, что среди опубликованных документов указа о назначении Лапина пока не было.

Назначение Лапина начальником штаба

Утром 10 января российское агентство РБК со ссылкой на источник в Минобороны РФ сообщило, что генерал-полковник Александр Лапин назначен главой штаба Сухопутных войск России.

До этого военачальник командовал группировкой войск "Центр", которая участвовала в боях в Лисичанске на территории Украины.

Между тем в России Лапина критикуют и обвиняют его в бездарном ведении боевых действий. Негативно о новом начальнике штаба высказывались глава Чечни Рамзан Кадыров, глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин и бывший главарь донецких боевиков Игорь Стрелков-Гиркин.

Что известно об Александра Лапине?

Лапин родился в 1964 году в Казани. В 2017 году его назначили начальником штаба группировки российских войск в Сирии, в ноябре того же года он возглавил командование Центрального военного округа.

В 2018-2019 гг. командовал группировкой войск в Сирии.

4 июля 2022 года он был награжден званием "Герой России" за участие в войне против Украины.

Напомним, 9 января секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что его страна якобы не воюет с Украиной.